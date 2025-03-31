Китайская компания построит водопровод и насосно-фильтровальную станцию в Астане

Правительство
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Дана Аменова
корреспондент

Протяженность водопровода составляет 203,06 км

Фото: пресс-служба Правительства

Подписан EPC-контракт на строительство водовода от канала им. К.И. Сатпаева до г. Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В Астане состоялась торжественная церемония подписания EPC-контракта на строительство водовода от канала им. К.И.Сатпаева до г. Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции №4 – ключевого инфраструктурного проекта в системе водоснабжения столицы.

В мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК господин Хань Чуньлинь.

«Водовод от канала им. К.И.Сатпаева до г. Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4 – это стратегический проект, направленный на обеспечение Астаны стабильным и качественным водоснабжением. Протяженность водопровода составляет 203,06 км (две нитки). Реализация проекта позволит модернизировать коммунальную инфраструктуру города, повысить устойчивость к росту потребления и создать условия для дальнейшего социально-экономического развития», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, подготовка EPC-контракта велась в тесном взаимодействии казахстанской и китайской сторон, с акцентом на соблюдение международных стандартов проектирования, экологической безопасности и эффективности строительства.

Строительные работы по проекту начнутся уже в апреле 2025 года. China Energy International Group и ее дочерняя компания China Gezhouba Group Company Ltd. обладают многолетним опытом в реализации инженерных и инфраструктурных объектов в различных регионах мира.

Подписание EPC-контракта стало важным шагом на пути к реализации масштабной задачи – устойчивому развитию городской среды и укреплению казахстанско-китайского партнерства в сфере инфраструктурных инвестиций.

#Астана #строительство #компания #водопровод #станция

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