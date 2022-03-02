Китайская система банковских переводов в юанях CIPS может стать заменой SWIFT для России

Об этом в интервью заявил профессор Передового финансового института при Университете коммуникаций Шанхая Чэнь Синь, сообщает Asia Times.

Как напоминает издание, на прошедших выходных США и их союзники договорились отключить ряд российских банков от системы SWIFT, которая позволяет проводить финансовые платежи в американских долларах и прочей западной валюте. Полностью Россию от этой системы пока решили не отключать.

Asia Times подчеркивает, что в прошлом такие санкционные меры означали полную изоляцию от глобальных рынков и общепринятого торгового финансирования. Однако сегодня на помощь может прийти китайская система CIPS, разработка которой началась в 2015 году, сообщает ИноТВ.