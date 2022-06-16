Китайские астрономы сообщили о возможных сигналах от "инопланетян"

По информации китайского издания "Пэнпай", китайские астрономы сообщили о возможном обнаружении сигналов от "инопланетян", передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Крупнейший в мире китайский радиотелескоп FAST ранее зафиксировал сигналы, которые, по мнению астрономов, могли исходить от внеземных цивилизаций, пишет китайское издание "Пэнпай".

Ранее данная статья была опубликована в официальном издании министерства науки и технологий КНР "Кэцзи жибао", однако затем газета удалила материал со своего сайта. Текст данной статьи приводит издание "Пэнпай".

В статье приводятся слова профессора Чжан Тунцзе, главы китайской Группы исследования внеземных цивилизаций. По его словам, в 2020 году при анализе информации, полученной при помощи радиотелескопа FAST в 2019 году, были обнаружены две группы "подозрительных" сигналов, которые "могли исходить от внеземной цивилизации". В 2022 году исследовательская группа обнаружила еще один "подозрительный" сигнал в ходе наблюдения за одной из экзопланет.

При этом Чжан Тунцзе подчеркнул, что вероятность того, что данные "подозрительные сигналы" вызваны радиопомехами, также очень высока и необходимо дополнительно подтвердить или исключить эту версию. Он добавил, что это процесс может занять длительное время.

Инициатива строительства гигантского радиотелескопа FAST (Five hundred meter Aperture Spherical radio Telescope) была выдвинута китайскими специалистами еще в 1994 году. Строительство телескопа, площадь которого равняется площади 30 футбольных полей (периметр — 1,6 километра, а диаметр — 500 метров), началось в марте 2011 года. FAST был запущен в работу в сентябре 2016 года в отдаленном горном районе уезда Пинтан Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу. На данный момент это самый дорогой астрономический проект Китая, он обошелся бюджету в 1,2 миллиарда юаней (180 миллионов долларов).