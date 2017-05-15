Китайские инвесторы покупают крупную долю казахстанского Сухого порта

Экономика
АО "НК "Қазақстан темір жолы" в рамках проходящего Форума международного сотрудничества "Один пояс – один путь" в Пекине подписало инвестиционное соглашение с корпорацией COSCO Shipping и портом Ляньюнган о совместном развитии свободной экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота", передает Kazpravda.kz.

"Китайские инвесторы совместно осуществят покупку 49% доли участия в Сухом порту Khorgos Gateway. Привлечение стратегических партнеров международной логистики придаст дополнительный импульс в развитие СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота" и созданию крупного регионального хаба по консолидации и дистрибуции грузопотоков между Азией и Европой", – отмечается в сообщении пресс-службы КТЖ.

Подписанное соглашение направлено на дальнейшее развитие сотрудничества между Казахстаном и Китаем в транспортно-логистической сфере, способствующего сопряжению казахстанской программы "Нұрлы жол" с китайской инициативой "Экономического пояса Шелкового пути".

В церемонии подписания участвовали первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин, министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, мэр города Ляньюньгана Сян Сяолун.

Согласно планам, СЭЗ станет частью архитектуры глобальных логистических сервисов, предоставляемых компанией COSCO Shipping и обеспечит интеграцию казахстанских транзитных коридоров в международную логистическую сеть.

COSCO Shipping является крупнейшим мировым морским оператором и провайдером логистических услуг. Корпорация имеет более 1 100 морских судов с общей емкостью свыше 1,6 млн контейнеров, оперирует более 300 международными и внутренними морскими маршрутами, соединяющими 254 морских порта в 79 странах мира.

Порт Ляньюньган – крупнейшая морская гавань Китая в Желтом море, входящая в 30 крупнейших портов мира с объемом перевалки более 200 млн тонн и 5 млн контейнеров в год.

Сухой порт KTZE-Khorgos Gateway стратегически расположен на казахстанско-китайской границе, на казахстанской территории, которая находится в центре Специальной Экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота". Общая площадь Сухого порта составляет 129,8 га, интегрирована с логистической (224,9 га) и индустриальной (224,6 га) зонами.

Оператором Сухого порта является компания ТОО "KTZE-Khorgos Gateway" – дочерняя организация АО "KTZ Express" (дочка КТЖ), в совместном управлении с третьим по величине крупнейшим портовым оператором в мире – DP World.

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