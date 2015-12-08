Китайские инвесторы построят завод по производству горячебрикетированного железа в Костанае
Акима Костанайской области Архимед Мухамбетов провел расширенное заседание в регионе по разъяснению основных положений Послания Главы государства Нурсултана Назарбаева "Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.
В сообщении отмечается, что глава региона поднял вопрос об улучшении инвестиционного климата в области. "Несмотря на кризисные явления и непростую ситуацию в регионе, инвесторы продолжают работать у нас и даже расширяются. Здесь важно заострить внимание на дальнейшем улучшении инвестиционного климата", – подчеркнул Мухамбетов.
Так, в ходе совещания было отмечено, что АО "ССГПО" ("Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение") планирует с участием китайских инвесторов построить завода по производству горячебрикетированного железа. Партнером в данном проекте выступает компания МСС Ваоsteel (металлургическая компания КНР).Стоимость проекта составляет 255,8 млрд тенге, срок реализации – 2019 год. Всего на заводе планируется создать 550 рабочих мест.
В пресс-релизе отмечается, что на стадии разработки находится также крупный проект совместного казахстанско-китайского предприятия по выращиванию масличного льна и глубокой его переработке. "Китайская компания Zhongfu Investment Group Limited Company по предварительной договоренности планирует вложить свои инвестиции в данный проект. В рамках проекта предусмотрено строительство перерабатывающего комплекса на территории Аулиекольского района, в том числе завод по производству льняного масла и заводы по переработке отходов сырья в клей, корма для животных. Готовую продукцию планируется отправлять в Китай", – поясняется в сообщении.
В сфере машиностроения ТОО "СарыаркаАвтоПром" совместно с китайской компанией JAC Motors планирует реализацию проекта по мелкоузловой сборке автомобилей JAC.
В сфере нефтегазовой отрасли ТОО "Инжиниринговая компания "Казгипронефтетранс" планирует строительство завода по производству сжиженного газа стоимостью 79 млн долларов США, с созданием 50 рабочих мест. Проект будет реализован совместно с китайской компанией "Синьцзян Зимунай СПГ развитие", срок завершения строительства – 2017 год.
Реализация новых проектов, по словам главы региона, позволит сбалансировать экономику, а также привлечь новые технологии в базовые отрасли – промышленность и сельское хозяйство.