Экономика
Китайские инвесторы построят завод по производству горячебрикетированного железа в Костанае
Акима Костанайской области Архимед Мухамбетов провел расширенное заседание в регионе по разъяснению основных положений Послания Главы государства Нурсултана Назарбаева "Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

В сообщении отмечается, что глава региона поднял вопрос об улучшении инвестиционного климата в области. "Несмотря на кризисные явления и непростую ситуацию в регионе, инвесторы продолжают работать у нас и даже расширяются. Здесь важно заострить внимание на дальнейшем улучшении инвестиционного климата", – подчеркнул Мухамбетов.

Так, в ходе совещания было отмечено, что АО "ССГПО" ("Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение") планирует с участием китайских инвесторов построить завода по производству горячебрикетированного железа. Партнером в данном проекте выступает компания МСС Ваоsteel (металлургическая компания КНР).Стоимость проекта составляет 255,8 млрд тенге, срок реализации – 2019 год. Всего на заводе планируется создать 550 рабочих мест. 

В пресс-релизе отмечается, что на стадии разработки находится также крупный проект совместного казахстанско-китайского предприятия по выращиванию масличного льна и глубокой его переработке. "Китайская компания Zhongfu Investment Group Limited Company по предварительной договоренности планирует вложить свои инвестиции в данный проект. В рамках проекта предусмотрено строительство перерабатывающего комплекса на территории Аулиекольского района, в том числе завод по производству льняного масла и заводы по переработке отходов сырья в клей, корма для животных. Готовую продукцию планируется отправлять в Китай", – поясняется в сообщении.

В сфере машиностроения ТОО "СарыаркаАвтоПром" совместно с китайской компанией JAC Motors планирует реализацию проекта по мелкоузловой сборке автомобилей JAC.

В сфере нефтегазовой отрасли ТОО "Инжиниринговая компания "Казгипронефтетранс" планирует строительство завода по производству сжиженного газа стоимостью 79 млн долларов США, с созданием 50 рабочих мест. Проект будет реализован совместно с китайской компанией "Синьцзян Зимунай СПГ развитие", срок завершения строительства – 2017 год.

Реализация новых проектов, по словам главы региона, позволит сбалансировать экономику, а также привлечь новые технологии в базовые отрасли – промышленность и сельское хозяйство.

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Нужно увести сайгаков в сторону их исторического обитания – аким
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в Казахстане
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
Собака-улыбака
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими брендами
Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реформы
Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий
Мой дом – неприступная крепость
Проблема насилия над детьми в Казахстане связана с гендерным неравенством – ученый-юрист
Как представители "поколения независимости" понимают концепцию Нового Казахстана
Эхо дикого поля
Генерал-директор тяги 3-го ранга
Топтыгин пришел
Надежды, эксперименты, сюрпризы!
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан
Важно для Казахстана и тюркского мира
«Черные лебеди» КТК
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу
Трагедия на Тенгизе
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Экономика
Ербол Карашукеев провел совещание по продовольственной безо…
Экономика
Цены на бензин Аи-95 больше не регулируются в Казахстане
Экономика
Предельные цены на бензин утвердили в Казахстане
Экономика , Энергетика
Покупать уголь заранее порекомендовали казахстанцам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]