Китайские инвесторы заинтересовались разработками научных лабораторий ВКО
Китайские инвесторы заинтересовались разработками научных лабораторий Восточного Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.
Бизнесмены Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая давно рассматривают промышленный регион в качестве делового партнера.
"Восточный Казахстан предложил соседям проинвестировать сразу несколько проектов. Это – разработка месторождений твердых ископаемых и строительство моста через Бухтарминское водохранилище. В данном случае самый длинный в стране мост – 8 километров – необходим для освоения месторождений полиметаллов и углеродов. Интерес к разработке этих залежей китайцы высказывали ранее", – передает телеканал.
Ожидается, что уже в мае 2016 года по некоторым проектам будут подписаны договоры сотрудничества.