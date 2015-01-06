Китайские панды стали жертвами эпидемии собачьей чумки

В китайском питомнике панд в провинции Шаньси два медведя умерли от собачьей чумки. Об этом пишет Shanghaiist. Еще у двух животных было диагностировано аналогичное заболевание. Сообщается, что заразившиеся особи находятся на карантине, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
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Всего в питомнике находились 25 панд. 18 из них были эвакуированы в другие заповедники провинции.
5 января из-за перенесенной болезни умерла панда по кличке Дабао. Впервые заболевание было обнаружено 9 декабря у восьмилетней самки Чэнчэн, спустя трое суток животное умерло.
Нынешнюю вспышку эпидемии собачьей чумки среди панд в Китае считают одной из сильнейших с 90-х годов. Заболевание передается через зараженную пищу или воду, однако не представляет угрозы для человека.