Китайские СМИ обсуждают поступок казахстанца в Пекине

Магистр нейрохирургии из Казахстана Галымжан Исабеков спас от смерти гражданина Китая. Новость о поступке молодого человека вмиг облетела китайские СМИ, сообщает 24.kz
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Галымжан Исабеков заметил в метро Пекина человека без сознания. До приезда скорой помощи он успел оказать первую помощь и сделать искусственное дыхание.
"В первую очередь я врач. А помогать людям – это призвание врача, независимо от того, где ты находишься. Я сразу понял, что у человека проблемы с сердцем и принял необходимые меры. Сотрудник метро вызвал скорую помощь и поддержал меня, сказав, что при необходимости может выступить свидетелем в суде в мою защиту", – рассказал Исабеков.
Как поясняет телеканал, оказание помощи пострадавшим на улицах Китая нередко грозит последствиями. Спасателя могут объявить виновным, а после обязать выплачивать компенсацию.
"Я знаю многих студентов-казахстанцев. Это очень неравнодушные люди, и они всегда готовы прийти на помощь. Я очень благодарен Галымжану за то, что он спас человека. На такой поступок способен не каждый", – говорит житель Пекина Юй Вэнюуэ.