Китайские ученые нашли лекарство против тяжелой пневмонии при COVID-19

Китайские ученые выяснили, что применение так называемых адъювантных препаратов, назначаемых при гипертензии, существенно снижает риск развития тяжелой пневмонии при COVID-19. Результаты опубликованы на сайте библиотеки препринтов medRxiv, сообщает Ria.ru.
Поиск лекарств, которые облегчили бы течение COVID-19 и связанных с ним осложнений, одним из самых опасных из которых является тяжелая пневмония, входит в число важнейших задач ученых на данный момент. Помимо основного лекарства против коронавируса, исследователи ищут так называемые адъюванты — дополнительные препараты, облегчающие симптомы или оказывающие терапевтическое действие. Часто в качестве адъювантов выступают вещества, повышающие иммунный ответ организма.
Китайские ученые провели ретроспективное исследование эффективности адъювантной терапии при тяжелой пневмонии, сопровождающей COVID-19. В исследования были включены данные по 564 пациентам, проходившими лечение от COVID-19 в девяти госпиталях Китая в период с 17 января по 28 февраля 2020 года. Ученые проанализировали результаты применения назначаемых препаратов, среди которых были антивирусные средства — арбидол, лопинавир или ритонавир, интерферон-альфа; иммуномодуляторы — хлорохин и гидроксихлорохин. Кроме того, среди проанализированных пациентов были больные гипертензией, которые получали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ACEI) и блокаторы ангиотензинового рецептора II (ARB).
Среди рассмотренных случаев у 12,2 процента больных была тяжелая пневмония, у 7,3 процентов она развилась уже в период госпитализации. Почти у всех пациентов были сопутствующие заболевания, такие как гипертензия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни или хроническая обструктивная болезнь легких. При обработке данных учитывались следующие параметры: возраст, пол, отношение к курению, параметры компьютерной томографии легких.
Результаты показали, что неспецифические антивирусные препараты не оказывали значительного влияния на развитие тяжелой пневмонии. Также не была подтверждена эффективность хлорохина. Хотя ни у одного из 25 пациентов, принимавших хлорохин, тяжелая пневмония не была зафиксирована, по мнению авторов, делать выводы относительно этого препарата нельзя из-за низкой статистической значимости результатов.
Напротив, прием ACEI и/или ARB статистически значимо уменьшал риск развития тяжелой пневмонии. Эти препараты прописывали пациентам с гипертензией, так как обычно они используются для борьбы именно с этим заболеванием. Среди таких пациентов, получавших ACEI/ ARB, тяжелая пневмония развилась всего у 1 из 16 (6,3 процента), а среди пациентов, принимавших другие лекарства против гипертензии, — у 16 из 49 (32,7 процента).
Чтобы выявить факторы риска развития тяжелой пневмонии, ученые проанализировали полученные данные с помощью множественной логистической регрессии. Критичными оказались два параметра: возраст пациентов и наличие или отсутствие у пациентов с гипертензией вне зависимости от возраста ACEI/ARB-терапии.
Авторы делают вывод о том, что адъювантные ингибиторы ACEI/ARB могут успешно использоваться для профилактики развития тяжелой пневмонии при COVID-19. Это согласуется с предположением об их влиянии на экспрессию ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) — рецептора, который служит "входными воротами" вируса SARS-CoV-2 в клетку.
Однако, отмечают ученые, их данные предварительные. Для однозначного подтверждения или опровержения терапевтических свойств ACEI/ARB требуются исследования с большим количеством участников.
