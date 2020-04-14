Китайские ученые нашли лекарство против тяжелой пневмонии при COVID-19

Китайские ученые выяснили, что применение так называемых адъювантных препаратов, назначаемых при гипертензии, существенно снижает риск развития тяжелой пневмонии при COVID-19. Результаты опубликованы на сайте библиотеки препринтов medRxiv, сообщает Ria.ru.

Поиск лекарств, которые облегчили бы течение COVID-19 и связанных с ним осложнений, одним из самых опасных из которых является тяжелая пневмония, входит в число важнейших задач ученых на данный момент. Помимо основного лекарства против коронавируса, исследователи ищут так называемые адъюванты — дополнительные препараты, облегчающие симптомы или оказывающие терапевтическое действие. Часто в качестве адъювантов выступают вещества, повышающие иммунный ответ организма.

Китайские ученые провели ретроспективное исследование эффективности адъювантной терапии при тяжелой пневмонии, сопровождающей COVID-19. В исследования были включены данные по 564 пациентам, проходившими лечение от COVID-19 в девяти госпиталях Китая в период с 17 января по 28 февраля 2020 года. Ученые проанализировали результаты применения назначаемых препаратов, среди которых были антивирусные средства — арбидол, лопинавир или ритонавир, интерферон-альфа; иммуномодуляторы — хлорохин и гидроксихлорохин. Кроме того, среди проанализированных пациентов были больные гипертензией, которые получали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ACEI) и блокаторы ангиотензинового рецептора II (ARB).

Среди рассмотренных случаев у 12,2 процента больных была тяжелая пневмония, у 7,3 процентов она развилась уже в период госпитализации. Почти у всех пациентов были сопутствующие заболевания, такие как гипертензия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни или хроническая обструктивная болезнь легких. При обработке данных учитывались следующие параметры: возраст, пол, отношение к курению, параметры компьютерной томографии легких.

Результаты показали, что неспецифические антивирусные препараты не оказывали значительного влияния на развитие тяжелой пневмонии. Также не была подтверждена эффективность хлорохина. Хотя ни у одного из 25 пациентов, принимавших хлорохин, тяжелая пневмония не была зафиксирована, по мнению авторов, делать выводы относительно этого препарата нельзя из-за низкой статистической значимости результатов.
Напротив, прием ACEI и/или ARB статистически значимо уменьшал риск развития тяжелой пневмонии. Эти препараты прописывали пациентам с гипертензией, так как обычно они используются для борьбы именно с этим заболеванием. Среди таких пациентов, получавших ACEI/ ARB, тяжелая пневмония развилась всего у 1 из 16 (6,3 процента), а среди пациентов, принимавших другие лекарства против гипертензии, — у 16 из 49 (32,7 процента).

Чтобы выявить факторы риска развития тяжелой пневмонии, ученые проанализировали полученные данные с помощью множественной логистической регрессии. Критичными оказались два параметра: возраст пациентов и наличие или отсутствие у пациентов с гипертензией вне зависимости от возраста ACEI/ARB-терапии.

Авторы делают вывод о том, что адъювантные ингибиторы ACEI/ARB могут успешно использоваться для профилактики развития тяжелой пневмонии при COVID-19. Это согласуется с предположением об их влиянии на экспрессию ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) — рецептора, который служит "входными воротами" вируса SARS-CoV-2 в клетку.

Однако, отмечают ученые, их данные предварительные. Для однозначного подтверждения или опровержения терапевтических свойств ACEI/ARB требуются исследования с большим количеством участников.

Популярное

Все
Конституция в контексте развития образования и науки
Курс на зимнюю Азиаду
Английский акцент казахстанского футбола
Вклад в зеленый фонд Астаны
«Семей» диктует правила в Алматы
Обеспечить транспортную доступность
С упором на орошение
Состязания в Рабате
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
Мыслитель планетарного масштаба
Песнь домбры зазвучала в степи
Шампунь на тротуары не жалели
Барьер взят!
В Астане наградили юных журналистов
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
Душа народа – в струнах домбры
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Sardar: мифология и технологии
«Сириус» в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Выстроить систему водной безопасности
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Британец проплыл более 50 км в реке с крокодилами
Ташиева обвиняют в попытке госпереворота в Кыргызстане
ОАЭ выходят из ОПЕК и альянса ОПЕК+
Лидеры стран Персидского залива встретятся в Саудовской Ара…

