Китайские ученые создадут космические корабли без топлива

В мире
968
Марат Манаспаев
Китай активно осваивает просторы космоса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА. Сотрудники Нанькайского университета заявили научному сообществу, что намерены создать космический корабль, который сможет работать без топлива. Кратко о работе китайских ученых сообщает New Scientist.

Вместо привычного источника энергии специалисты из КНР намерены использовать графен. Структура данного материала хорошо проводит тепло и ток. Ученые провели ряд экспериментов. Первые опыты показали, что экспериментальный образец графеновой губки в вакууме под воздействием лазера сдвинулся на 0,4 метра. Облучение графеновой губки ультрафиолетом также дало положительный результат.

Ученые объясняют это явление свойствами графена, действующего как солнечный парус. В связи с этим специалисты предполагают, что в космосе этот эффект сможет способствовать развитию достаточной тяги для перемещения космического корабля. По мнению исследователей, в вакууме этот эффект может быть настолько сильным, что заставит двигаться космические аппараты.

Идею исследователей взяли на вооружение американские инженеры, создавшие первый в мире космический аппарат, работающий на парусах, которые могут получать энергию от солнечного света. 20 мая 2015 года ВВС США на ракете-носителе Atlas V запустили аппарат LightSail, состоящий из трех спутников CubeSat и четырех солнечных парусов треугольной формы. Общая площадь солнечного паруса, изготовленного из майлара, равна 32 квадратным метрам. Целью запуска заявлено тестирование технологии использования аппаратов, перемещающихся при помощи давления солнечного света. Однако позже стало известно, что из-за ошибки в программировании связаться со спутником не удается.

Популярное

Все
Еженедельно в городах и райцентрах Жетысу все желающие могут бесплатно посмотреть фильмы на открытом воздухе
Карагандинские домбристы стали победителями международного этнокарнавала «Иссык-Куль собирает друзей»
Трогательную музыкальную встречу с труженицей тыла Марией Сереченко организовали военнослужащие Национальной гвардии РК
Невероятные совпадения по имени, фамилии и году рождения становятся причиной цифровых казусов
Завершился очередной сезон этнолагеря «Жас қазақ»
Факт организации незаконного игорного бизнеса через социальную сеть TikTok выявили в Шымкенте
Мошенница из Кызылорды заработала 15 млн тенге на «безвозвратных кредитах»
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
ВИЧ-инфекция: поражение ЦНС
Корпорация счастья
Полезные метаморфозы
Водный дисбаланс
Закономерный рост
Алматы: курс на плотную застройку?
Пожарная опасность высока
Astana Vision: хорошее зрение – наша работа
Битвы за путевки
Ситуация в детской деревне семейного типа «Шанырак» взволновала общественность Атырау
Дорогие «игрушки»
Тепловая реабилитация
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
Опасные лекарства из Индии под видом казахстанских хотели поставить в медучреждения РК – видео
Общественнице из Алматинской области выписали штраф за... проведенный по ее инициативе мелкий ремонт уличной дороги
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
У жительницы Петропавловска Ольги Поповой неожиданно для нее самой завелся… второй муж
Двенадцать лет в местах лишения свободы проведет бывший капитан КНБ
В Баян-Ульгийском аймаке Монголии прошел IV Малый курултай казахов, проживающих в этой стране. В его работе приняла участие представительная делегация из Казахстана
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
Майора полиции Ержана Абдраманова наградили медалями Министерства по ЧС РК – «За спасение утопающего» и МВД РК – «За вклад в обеспечение правопорядка»
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Порты Пакистана представляют большой интерес для продвижения экспорта казахстанской продукции – Жумангарин
Впервые операцию по трансплантации сердца провели в Шымкенте
"Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах", - Динара Закиева
В Туркестанской области ребенок скончался от укуса иксодового клеща
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий

Читайте также

Ещё один казахстанский боксер официально лишен чемпионского…
19-летний казахстанский боец нокаутировал кыргызстанца на E…
Нокаутом за 53 секунды закончился бой казахстанца и узбекис…
В Египте у жителей деревни выявили симптомы неустановленног…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]