Китайские ученые создадут космические корабли без топлива

Китай активно осваивает просторы космоса, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на БЕЛТА
. Сотрудники Нанькайского университета заявили научному сообществу, что намерены создать космический корабль, который сможет работать без топлива. Кратко о работе китайских ученых сообщает New Scientist.
Вместо привычного источника энергии специалисты из КНР намерены использовать графен. Структура данного материала хорошо проводит тепло и ток. Ученые провели ряд экспериментов. Первые опыты показали, что экспериментальный образец графеновой губки в вакууме под воздействием лазера сдвинулся на 0,4 метра. Облучение графеновой губки ультрафиолетом также дало положительный результат.
Ученые объясняют это явление свойствами графена, действующего как солнечный парус. В связи с этим специалисты предполагают, что в космосе этот эффект сможет способствовать развитию достаточной тяги для перемещения космического корабля. По мнению исследователей, в вакууме этот эффект может быть настолько сильным, что заставит двигаться космические аппараты.
Идею исследователей взяли на вооружение американские инженеры, создавшие первый в мире космический аппарат, работающий на парусах, которые могут получать энергию от солнечного света. 20 мая 2015 года ВВС США на ракете-носителе Atlas V запустили аппарат LightSail, состоящий из трех спутников CubeSat и четырех солнечных парусов треугольной формы. Общая площадь солнечного паруса, изготовленного из майлара, равна 32 квадратным метрам. Целью запуска заявлено тестирование технологии использования аппаратов, перемещающихся при помощи давления солнечного света. Однако позже стало известно, что из-за ошибки в программировании связаться со спутником не удается.