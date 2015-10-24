В мире
Китайским беднякам предлагают делиться женами
Ерзат Сергазин
Профессор китайского Университета Чжэцзян Се Цзоши вызвал жаркие дебаты по всей стране, когда предложил бедным мужчинам делиться женами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на BBC.

В Китае на 100 девочек приходится 118 мальчиков, что является одним из крупнейших разрывов в половой структуре населения в мире. К такому результату, по мнению ученого, привела многолетняя политика "Одна семья – один ребенок" вкупе с традициями, согласно которым предпочтение в семье отдается мальчикам.

По мере обогащения китайских городов и повышения мобильности населения все больше женщин переезжает в мегаполисы, усугубляя гендерный разрыв на селе.

Сотни общественных деятелей и пользователей соцсетей поспешили обвинить профессора Се в аморальности и незаконности его предложений. Так, сотрудница китайской женской правозащитной организации Цзин Сюн осудила призыв экономиста, посчитав его сексистским.

"Это проблема, выросшая из традиционных учений, которые ставят мужчин выше женщин. И теперь предлагается решение, снова фокусирующееся на мужчинах. Это невероятно смешно", – заявила правозащитница.

Се Цзоши настаивает, что к 2020 году в КНР будет проживать от 30 до 40 миллионов холостяков. По словам экономиста, бедные холостяки могли бы успешно жениться на мигрантках из экономически нестабильных государств Юго-Восточной Азии и Африки.

При этом многие китайские селяне уже создают семьи с девушками из соседних Бирмы и Вьетнама.

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