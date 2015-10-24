Профессор китайского Университета Чжэцзян Се Цзоши вызвал жаркие дебаты по всей стране, когда предложил бедным мужчинам делиться женами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на BBC.
В Китае на 100 девочек приходится 118 мальчиков, что является одним из крупнейших разрывов в половой структуре населения в мире. К такому результату, по мнению ученого, привела многолетняя политика "Одна семья – один ребенок" вкупе с традициями, согласно которым предпочтение в семье отдается мальчикам.
По мере обогащения китайских городов и повышения мобильности населения все больше женщин переезжает в мегаполисы, усугубляя гендерный разрыв на селе.
Сотни общественных деятелей и пользователей соцсетей поспешили обвинить профессора Се в аморальности и незаконности его предложений. Так, сотрудница китайской женской правозащитной организации Цзин Сюн осудила призыв экономиста, посчитав его сексистским.
"Это проблема, выросшая из традиционных учений, которые ставят мужчин выше женщин. И теперь предлагается решение, снова фокусирующееся на мужчинах. Это невероятно смешно", – заявила правозащитница.
Се Цзоши настаивает, что к 2020 году в КНР будет проживать от 30 до 40 миллионов холостяков. По словам экономиста, бедные холостяки могли бы успешно жениться на мигрантках из экономически нестабильных государств Юго-Восточной Азии и Африки.
При этом многие китайские селяне уже создают семьи с девушками из соседних Бирмы и Вьетнама.