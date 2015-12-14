Китайский Фонд Шелкового пути инвестирует в Казахстан 2 млрд у. е.
Нацхолдинг "Байтерек" и китайский Фонд Шелкового пути договорились о сотрудничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Премьер-Министра.
В ходе официального визита Премьер-Министра РК в Китайскую Народную Республику в Пекине состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и Фондом Шелкового пути.
Документ подписали председатель правления холдинга "Байтерек" Куандык Бишимбаев и президент Фонда Шелкого пути Ванг Янзы.
"Меморандум предусматривает сотрудничество организаций и привлечение китайских инвестиций в приоритетные индустриальные проекты Казахстана на сумму до 2 млрд у. е.", – говорится в сообщении.
В информации отмечается, что меморандум подписан в целях гармонизации китайской инициативы "Экономический пояс Шелкового пути" с Казахстанской программой "Нұрлы жол" и для содействия "совместному процветанию" двух стран в сфере инвестиций в казахстанско-китайские индустриальные проекты.
В рамках подписанного документа планируется сотрудничество в области промышленного и инновационного развития, информационных технологий и других отраслей, которые являются приоритетными для Казахстана.
Также документ предполагает рассмотрение новых инвестиционных возможностей, в том числе путем инвестирования и (или) участия в частном акционерном капитале и инфраструктурных фондах.
Как ранее сообщалось, для поддержки крупных проектов в 2015 году холдингом "Байтерек" привлечено иностранных инвестиций от международных финансовых организаций и банков Китая на сумму 120 млн евро. Для поддержки МСБ достигнуто соглашение о привлечении инвестиций от международных финансовых институтов на сумму 150 млн евро.