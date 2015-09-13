Китайский гид отдал 25 тысяч евро и Rolex для защиты своих туристок от воров
Во Франции грабители отобрали 25 тысяч евро и новые часы Rolex у китайского гида, попытавшегося заступиться за двух своих туристок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".
По информации The Local, инцидент произошел в городке Карьер-сюр-Сен (Carrieres-sur-Seine), находящемся в 20 километрах от Парижа. Трое воров попытались отобрать у женщин дизайнерские сумки в тот момент, когда они выходили из автобуса.
В происходящее решил вмешаться экскурсовод, после чего грабители переключили свое внимание на него. В результате 32-летний мужчина (его имя не называется) лишился 20 тысяч евро, 5 тысяч швейцарских франков (примерно 4,5 тысячи евро), а также только что купленных часов Rolex (стоимость аксессуара составляет около 5 тысяч евро). Забрав деньги и часы, неизвестные скрылись на автомобиле.
В настоящее время проводится расследование произошедшего. Кроме того, полицейские пытаются установить, есть ли связь между этим преступлением и участившимися случаями ограблений в районе Версаля.
The Local отмечает, что в последнее время число китайских туристов во Франции значительно возросло. Однако тот факт, что путешественники из КНР, как правило, перемещаются с крупными суммами денег при себе, зачастую делает их мишенью для грабителей. С 2013 года французские власти усилили меры по охране китайских туристических групп. Это было сделано после того, как официальный Пекин выразил обеспокоенность в связи с участившимся количеством краж.