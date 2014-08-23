Китайский оператор China Telecom рассекретил iPhone 6

Об этом сообщает издание Forbes.

В записи на сайте Weibo – китайском аналоге Twitter – China Telecom написал о том, что будет продавать iPhone 6 без контракта с поддержкой всех доступных в стране сотовых сетей, включая две сети стандарта LTE. Это означает, что оператор впервые будет продавать iPhone без контракта и впервые предложит пользователям поддержку LTE.

Однако, что более важно, оператор также опубликовал картинку, которая может оказаться официальным промо-изображением нового iPhone в золотистом, серебристом и черном корпусах. Смартфоны на картинке отличаются более скругленными углами корпуса, чем актуальный iPhone 5S. Однако степень правдивости изображений пока неясна.

Как правило, партнеры Apple соблюдают секретность в отношении готовящихся к запуску продуктов. Предполагается, что China Telecom опубликовал запись по ошибке, поскольку она уже удалена из официального блога оператора на Weibo.

China Telecom со 180 миллионами абонентов замыкает тройку крупнейших сотовых операторов Китая вслед за China Mobile и China Unicom. Ранее в этом месяце стало известно, что Apple будет использовать сервера China Telecom для хранения данных китайских пользователей с сервиса iCloud.

Ожидается, что 9 сентября Apple представит два новых iPhone – с диагоналями экрана 4,7 и 5,5 дюйма, которые будут ощутимо больше актуальных четырехдюймовых моделей. По слухам, на задней панели новых смартфонов iPhone может появиться подсвечиваемый логотип Apple, а также устройство может получить NFC-модуль.