Китайский собаковод по ошибке воспитал двух медведей
Житель китайской провинции Юньнань Ван Кайюй в течение двух лет не мог понять, что двое купленных им щенков в действительности являются черными медведями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Сомнения у мужчины возникли, лишь когда молодые "собаки" выросли до нетипичных для своего вида размеров и стали убивать домашних птиц. Как пишет The Daily Mail, китаец был вынужден отдать питомцев в местный центр спасения диких животных.
Как рассказал Ван, он приобрел двух щенков, когда работал на банановой плантации в 2013 году. Животные не вызвали у деревенского жителя никаких подозрений, отличались примерным поведением, хорошим аппетитом и нормально относились к регулярному расчесыванию шерсти и купанию.
К 2015 году звери набрали вес 45 килограммов каждый и начали нападать на обитателей курятника Вана. Примерно в это же время начавший беспокоиться мужчина случайно ознакомился с листовкой, призывавшей к сохранению популяции черных медведей, являющихся вымирающим видом. В изображенных на листке медвежатах китаец признал сородичей своих "собак".
С помощью специалистов Центра спасения диких животных провинции Юньнань удалось установить, что любимцы Вана являются самцом и самкой гималайского медведя. Ветеринары также выяснили, что звери здоровы.
Черный азиатский (или гималайский) медведь – хищник, который по величине почти вдвое меньше бурого собрата и отличается от него более стройным телосложением, тонкой остроносой мордой, большими округлыми ушами. Тело взрослого самца этого вида 150–170 см длиной, высота в холке – около 80 см, весят медведи 120–140 кг. Гималайский медведь предпочитает вегетарианство, из белковой пищи обычно питается муравьями, моллюсками, лягушками. На людей он не нападает.