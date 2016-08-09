Китайский суд оправдал женщину после 13 лет тюрьмы

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Народный суд высшей ступени провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) постановил выплатить компенсацию в размере 1,72 млн юаней ($258,3 тыс.) женщине, которая провела в тюрьме более 13 лет по ложному обвинению в убийстве. Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Цянь Жэньфэн работала в яслях, где один младенец умер от пищевого отравления, еще двое детей были госпитализированы. Суд постановил, что данную женщину, которая в тот день готовила еду, принудили под давлением дать признательные показания и заявить, что она добавила в пищу крысиный яд.
Цянь Жэньфэн была осуждена в феврале 2002 года. В июле 2013 года прокуратура провинции Юньнань заново открыла ее дело и после двух лет расследования пришла к выводу, что вина не доказана.
Оправданная по суду требовала от властей компенсацию в размере 9,55 млн юаней ($1,45 млн).
Цянь Жэньфэн работала в яслях, где один младенец умер от пищевого отравления, еще двое детей были госпитализированы. Суд постановил, что данную женщину, которая в тот день готовила еду, принудили под давлением дать признательные показания и заявить, что она добавила в пищу крысиный яд.
Цянь Жэньфэн была осуждена в феврале 2002 года. В июле 2013 года прокуратура провинции Юньнань заново открыла ее дело и после двух лет расследования пришла к выводу, что вина не доказана.
Оправданная по суду требовала от властей компенсацию в размере 9,55 млн юаней ($1,45 млн).