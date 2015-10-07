Китайский вектор

По итогам встречи подписано Соглашение о сотрудничестве между пекинской казахстанско-китайской совместной инвестиционной компанией и ТОО «Управляющая компания индустриальная зона «Оңтүстік». Делегация из КНР прибыла в Южный Казахстан с ответным визитом. Предприниматели региона в начале года посетили ряд крупных промышленных предприятий в провинциях Шэньси, Хэбей и Шандунь, провели важные встречи и переговоры. В частности, провинция Шэньси является стратегически важным партнером для ЮКО. Ее население составляет почти 40 млн человек, и здесь самый высокий ВРП по стране – 160 млрд долларов.
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