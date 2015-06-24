«Киты» развития Свежий выпуск 384 Досжан НУРГАЛИЕВ

Одним из акцентов экономической политики современного Казахстана является задача по привлечению иностранных инвестиций как драйверов роста добывающей и обрабатывающей отраслей промышленности. В рамках реализации поручений Главы государства в данной сфере Министерством по инвестициям и развитию и АО «KAZNEX INVEST» ведется активная работа по привлечению иностранных компаний в приоритетные сектора национальной экономики, в том числе на основе создания совместных предприятий.

– Совместные проекты позволяют привлечь в Казахстан не только финансовые, но и технологические ресурсы, что в свою очередь создает основу для будущего устойчивого развития страны, – пояснил председатель Комитета по инвестициям Ерлан Хаиров.

За годы первой пятилетки индустриализации основная доля прямых иностранных инвестиций (82%, или 14 477 млн долларов) была привлечена в металлургическую промышленность и производство готовых металлических изделий. Таким образом, за эти годы в структуре инвестиций обрабатывающей промышленности произошли знаковые изменения. В частности, в металлургической отрасли инвестиции выросли более чем в три раза – с 4,2 млрд до 14,477 млрд долларов, в производстве компьютеров и электронной продукции – в 8,4 раз, с 96,4 млн до 814 млн долларов. В сфере производства пищевых продуктов объемы инвестиций увеличились в 2,4 раза – с 512,9 млн до 1,2 млрд долларов, в фармацевтике – более чем в 86 раз – с 0,9 млн до 77,6 млн долларов.

В своем выступлении председатель правления АО «KAZNEX INVEST» Борис­бий Жангуразов отметил: «В сфере привлечения инвестиций мы работаем по нескольким направлениям: отраслевому, страновому и реинвестированию. В рамках реинвестирования действующие инвесторы вкладывают средства в расширение уже существующих производств и создание новой линейки продукции».

По мнению главы «KAZNEX INVEST», у иностранных компаний большие интересы в нашей стране. В связи с этим они продолжают инвестировать в действующие производства и не собираются уходить из страны.

О реализации инвестиционной программы НУХ «Каз­Агро» проинформировала журналистов управляющий директор холдинга Айгуль Мухамадиева. Согласно озвученной информации, с 2007 по 2015 год одобрено 514 проектов на общую сумму порядка 317,9 млрд тенге. При этом реализован 391 проект в объеме финансирования 228 млрд тенге. По итогам прошлого года введено в строй 73 производ­ственных объекта общей стоимостью 39,3 млрд тенге.

– Основная цель реализации инвестиционных проектов холдинга – это импортозамещение, а также создание экспортоориентированных производств, – отметила спикер.

В республиканскую и регио­нальную Карту индустриализации включено 106 проектов, финансируемых «КазАгро», общая стоимость которых составляет 159,5 млрд тенге. Инвестиционные проекты реализуются во всех областях Казахстана. Примечательно, что около 75,7% всех проектов, финансируемых по линии «КазАгро», реализуется в сельских районах и городах областного значения. Лидерами по вводу инвестиционных проектов среди областей признаны Акмолинская область – 62 проекта, СКО – 44 проекта, Алматинская – 42 проекта, Костанайская – 34 проекта и ЮКО – 38 проектов.

В текущем году в рамках инвестиционной программы холдинга планируется завершение не менее 75 инвестиционных проектов на сумму свыше 50 млрд тенге. К настоящему времени введено в эксплуатацию 30 новых производств, остальные проекты текущего года ждут своей очереди ввода в эксплуатацию.

– Реализация инвестиционных проектов в АПК позволит снизить долю импорта плодоовощной продукции на 76%, дефицит овощехранилищ – на 63,4%, импорт мяса птицы – на 30,2%, – сказала А. Мухамадиева.

«КазАгро» имеет опыт и по финансированию проектов с участием иностранных компаний. Так, за последние годы при поддержке холдинга были реализованы три крупных проекта стоимостью 49,7 млн долларов, в том числе привлечены прямые иностранные инвестиции на сумму 13,5 млн долларов. При этом с участием американских и германских партнеров были построены две фермы на 2 тысячи голов крупного рогатого скота в Акмолинской области, а также комбикормовый завод мощностью 36 800 тонн готовой продукции.

За последние годы Казах­стан принял множество мер по государственной поддержке иностранных инвесторов. В соответствии с государственной программой «Агробизнес-2020» инвесторы смогут оценить преимущества поддержки в виде субсидий на инвестиции и займы, в том числе производственные расходы.

– На сегодня 4 зарубежные компании намерены вложить инвестиции в сферу переработки мясной продукции, в строительство элеватора с объемом единовременного хранения 15 тысяч тонн кукурузы, производство систем для капельного орошения, а также создание молочно-товарной фермы на 1 200 голов скота, – сообщила спикер.