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Клад ханов Золотой Орды
Серик Кабдулов, Атырауская область

При проведении археологических раскопок средневекового города Сарайшык нашли клад.

Учеными были обнаружены жилища средневекового города, канализационная система, а также керамическая посуда, бусы, жернова, обработанные кости, камни от веретена, точильные камни, фрагменты железных изделий…

– Археологические раскопки средневекового Сарайшыка начались в середине июня этого года. И вот запланированная работа завершена, – сообщил археолог Амангельды Зайнов.

По его словам, обнаружен клад серебряных монет второй половины ХІV века – около 200 штук, они соответствуют эпохе Золотой Орды. Предполагается, что монеты принадлежали ханам Золотой Орды Жанибеку и Азиз-Шейху. Кроме серебряных найдено около 50 медных монет. В бытовых отходах сохранились кости домашних животных, останки рыбы. Точная информация об артефактах станет известна пос­ле лабораторных исследований.

Древнее городище Сарайшык было основано в X–XI веках. Через него проходил караванный путь из Европы и столицы Золотой Орды в Иран, Индию и Китай. Город процветал, считался крупным центром торговли: местные жители были ремесленниками, занимались рыболовством и выращиванием бахчевых культур. Здесь чеканили монеты и развивали гончарное ремесло. Останавливаясь поохотиться в этих местах, арабские путешественники дивились уникальному водопроводу из керамических труб, который был возведен в Сарайшыке уже в XIII веке.

В 1395 году Сарайшык разрушили войска Тамерлана, но спус­тя сто лет он снова стал политическим центром Ногайской Орды и Казахского ханства. Однако в 1580 году Сарайшык был разгромлен казачьими атаманами Нечаем и Богданом Барбоши и окончательно опустел.

В 1999 году рядом с археологическими раскопками городища построили исторический мемориальный комплекс «Хан ордалы Сарайшык». Здесь находятся музей, небольшая мечеть и пантеон, в котором можно увидеть памятные стелы из черного мрамора семи ханам, похороненным на территории древнего города. В музее находятся макет городища Сарайшык того времени и уникальные археологические находки, обнаруженные во время раскопок.

Местные власти планируют сделать это место туристичес­ким объектом. Работы уже ведутся, началось строительство визит-центра. Всего планируют построить 20 объектов. Сейчас количество посетителей мемориального комплекса Сарайшык достигает почти 20 тыс. С запус­ком проекта предполагается увеличение числа туристов до 700 тыс. человек.

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