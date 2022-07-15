Фото: Kazpravda.kz
Культура
Клад нашли при раскопках средневекового Сарайшыка
Кабдулов Серик
собкор по Атырауской области

Клад серебряных монет, соответствующих эпохе Золотой Орды, нашли в Хан Ордалы Сарайшык, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

При проведении археологических раскопок средневекового города Сарайшык были обследованы земли площадью 600 квадратных метров и глубиной два метра.

В результате были обнаружены жилища средневекового города, канализационная система, керамическая посуда, бусы, жернова, обработанные кости, камни от веретена, точильные камни, фрагменты железных изделий, система отопления жилищ.

По словам археолога Амангельды Зайнова, при раскопках был обнаружен клад серебряных монет второй половины ХІV века (около 200 штук), соответствующих эпохе Золотой Орды. Эти реликвии принадлежат ханам Золотой Орды Жанибеку и Азиз-Шейху.

«Археологические раскопки средневекового Сарайшыка начались 15 июня этого года. И вот за месяц запланированная работа завершена. Эти серебряные монеты датируются второй половиной XIV века, то есть золото было отчеканено при ордынских ханах Жанибеке, Азизе-Шейхе. Кроме того, были обнаружены остатки медных монет и многочисленных емкостей, – сообщил Зайнов.

Кроме серебряных найдено около 50 медных монет.

Также в бытовых отходах обнаружены кости домашних животных, останки рыбы. Точная информация об артефактах, обнаруженных в раскопках, станет известна после лабораторных исследований.

 

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