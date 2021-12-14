Кладезь неосвоенных резервов

В столице в рамках второго дискуссионного клуба состоялась встреча членов Президентского молодежного кадрового резерва с представителями крупного отечественного бизнеса.

Участники встречи обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся стимулов и условий роста деловой и инвестиционной активности частного сектора.

Напомним, Президентский молодежный кадровый резерв был сформирован в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева о соз­дании в стране эффективного и прозрачного социального лифта для талантливой и образованной молодежи. Ее талантливым представителям дан уникальный шанс стать управленцами новой формации, способными решать сложные социально-экономические задачи, а не просто заполнять кадровые «ниши» в системе госуправления.

«Главный принцип «слышащего государства» – работа госаппарата в интересах граждан и общества в целом», – отмечено в Послании Главы государства. В этом смысле открытый диалог с представителями делового мира стал полезным для молодых резервистов, которым представилась возможность глубже проникнуться сутью проблем и задач, связанных с формированием эффективных механизмов взаимодействия государства и бизнеса.

Известные предприниматели, в свою очередь, тоже смогли оценить своих собеседников как потенциальных партнеров в будущем, отметив, что все эффективные меры в сфере госуп­равления – это результат аккумулирования и использования на практике прогрессивных взглядов и идей, озвучиваемых в ходе подобных встреч.

По мнению главы корпорации Bazis-A Александра Беловича, резервисты, которым в будущем предстоит занимать ключевые должности в центральных и региональных госорганах, нацкомпаниях и холдингах, должны чаще обмениваться мнениями с представителями деловой сферы, вникая не только в положительные аспекты их деятельности, но и акцентируя внимание на проблемах, с которыми сегодня сталкивается бизнес.

– В контексте социально-экономической политики государства у представителей госорганов и бизнеса цель одна – обеспечение необходимых условий для роста качества жизни населения. Именно в данном направлении мы должны прилагать совместные усилия, – отметил руководитель корпорации.

В свою очередь председатель совета директоров KustoGroup Еркин Татишев изложил детально свое видение по созданию в стране полноценной экосистемы мясного скотоводства, что способствовало бы реальному росту аграрного сектора в качестве локомотива экономики, стимулирующего развитие смежных отраслей и подъем села.

При этом он отметил: к сожалению, в этой области до сих пор нет четкой обусловленности в том, что является продуктом животноводства. Это явно не живое поголовье, которое под видом экспортной продукции у нас нередко вывозится на скотные рынки соседних стран, усиливая сырьевой потенциал мясокомбинатов зарубежья, причем за наш счет.

Между тем у предприятий, занятых глубокой переработкой животноводческой продукции, есть множество вариантов сбыта. Это в том числе рынки ливерной, костной, кровяной и прочей сегментированной продукции животноводства, где имеются свои потенциальные покупатели и емкая география экспорта.

– Крупнейшие представители мирового протеинового бизнеса, как правило, ориентируются по сбыту переработанной продукции на многие десятки стран-потребителей. И нам тоже нужно выходить в перспективе на такие масштабы производственной деятельности, – отметил Еркин Татишев.

По его мнению, аграрная отрасль нашей страны – это кладезь неосвоенных резервов роста экономики. Чтобы построить в Казахстане мощную протеиновую индустрию, следует формировать для этого все необходимые предпосылки.

Предприниматели всерьез начнут вкладывать капитал в развитие полноценной экосистемы отрасли лишь тогда, когда в данной сфере будут простые и понятные правила в расчете на более длительную перспективу, не менее 15–20 лет.

На встрече в качестве спикера также выступил главный исполнительный директор и председатель совета директоров Freedom Holding Corp Тимур Турлов.

В целом руководители крупнейших холдингов Казахстана выразили заинтересованность в регулярном обмене опытом с членами Президентского молодежного кадрового резерва. Как подчеркнул руководитель агентства инвестиционного сот­рудничества «Резервист» Айдын Байедилов, по результатам встречи на площадке дискуссионного клуба планируется сформировать и внести соответствующие предложения в государственные и квазигосударственные органы по имплементации положительного опыта крупнейших отечест­венных холдингов.

– Это не последняя встреча резервистов с представителями казахстанского бизнеса. Члены Президентского молодежного кадрового резерва будут на постоянной основе проводить подобные открытые диалоги с представителями компаний различных секторов национальной экономики, – заверил Айдын Байедилов.