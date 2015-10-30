Программа «Астана Балет GALLA» открывалась бессмертной классикой: сценой «Оживленный сад» из балета М. Петипа «Корсар» и миниатюрами Анны Павловой «Калифорнийский мак» в исполнении Надежды Ким и «Рондино» в исполнении Зере Исмайловой. Оба номера поставила Алтынай Асылмуратова. Классическую тему поддержали номер «Семь красавиц», созданный Гульжан Туткибаевой на музыку К. Караева, также были представлены отрывки из одноактных балетов «Жусан», «Алем», «Кармен» и «Клеопатра».

Сменявшие друг друга на сцене номера позволили публике окунуться в эмоцио­нально насыщенную хореографическую мозаику, полную красоты и гармонии, насладиться впечатляющими сюжетами, где переплетение интереснейших рисунков танца было похоже на восточную вязь.

– Нашу первую концерт­ную программу «Восточная рапсодия» мы исполняли на отечественных и зарубежных сценах. Везде она получала положительные отклики. Она и сейчас в нашем репертуаре. Но пришло время создать новую программу, которая отличается по стилю. «Астана Балет GALLA» вобрала в себя как образцы классики, так и современного балета, дающие представление о наших творческих поисках, – сказал директор театра Валерий Кузембаев.

Сложность танцевальной лексики в сочетании с эффектными музыкальными темами, одухотворенностью исполнения и самоотдачей артистов пришлась по душе зрителям. Несомненно, им запомнились созданные танцовщицами женские образы Востока во всем их разнообразии: невесомые пери пленяли нежностью в «Семи красавицах», притягивали взгляд одухотворенные героини из балета «Алем», впечатляющая энергия исполнительниц в «Танце альмей» не оставила никого равнодушными. За небольшой отрезок времени зрители успевали подумать о вечных проблемах бытия, о любви, верности, власти, и при этом не терять нить внут­реннего содержания миниатюр, драматургии номеров.

– Я – поклонница этого коллектива. Не пропускаю их выступлений. Вижу, как они постоянно растут, как неожиданно раскрываются таланты балерин в новых работах. И каждый раз радуюсь, что у нас в стране есть такой театр балета, – поделилась впечатлениями Нагима Жумабаева.

– Девушки фантастически показали многоликое искусство танца. Световое оформ­ление было на высоте. Такое балетное шоу, бесспорно, вызывает интерес, – отметила другая зрительница Марина Попова. – Буду с нетерпением ждать возможности познакомиться со спектаклями коллектива, теперь и я в числе поклонниц этого театра.