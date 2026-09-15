Классика в движении

Театр
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

Постановкой «Ақбала» Казахский национальный театр оперы и балета им. Абая открыл 93-й сезон

фото предоставлено организаторами

Спектакль стал первым в истории театра сценическим воплощением романа-эпопеи Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот» – одного из наиболее известных произведений казахской прозы XX века. Премьеру посвятили памяти мас­теров отечественного балета – заслуженных артистов КазССР Людмилы Рудаковой и Эдуарда Мальбекова, чья творческая жизнь была связана с театром им. Абая.

Этот спектакль объединил специа­листов из нескольких стран. Хорео­граф-постановщик Аршак Галумян и его ассистент Томас Клейн – из Германии, сценограф Элеонора Перонетти – из Италии, художник по свету Татьяна Мишина – из России. Над постановкой также работали композитор Аружан Октябрь, автор либретто Шынар Омарова, дирижер-постановщик Нуржан Байбусинов и художественный руководитель балетной труппы Гульжан Туткибаева. Главные партии исполнили Милана Рахимбекова (Акбала), Архат Аширбек (Еламан) и Рустем Имангалиев (Танирберген).

Директор театра Айнур Копбасарова отметила, что приглашение зарубежных постановщиков – осознанная стратегия, расширяющая возможности международного сотрудничества. Худсовет всегда изучает работы и профессиональный опыт кандидатов, оценивая в том числе способность понять и сохранить казахскую культурную идентичность.

– В центре спектакля – судьба женщины: ее любовь, материнство, надежды, потери, право на собственный выбор перед лицом больших исторических перемен. Чувства героев раскрываются через пластику, жест и взгляд. Мы хотим говорить со зрителем на современном языке пластики, сохраняя свою нацио­нальную ДНК, – рассказала Айнур Копбасарова.

Отдельный смысловой слой постановки – тема Аральского моря. Личная драма героини разворачивается на фоне исчезающего водоема, и трагедия одного человека становится отражением трагедии целой эпохи.

Хореограф-постановщик Аршак Галумян отказался от прямого цитирования национального танца, стремясь создать самостоятельную художественную вселенную:

– Я не хотел показывать то, что зрителю уже знакомо. Мы создавали другой мир, в котором человек чувствует себя комфортно. Здесь нет строгих рамок и заранее заданных правил.

Особого внимания заслуживает музыка молодого композитора Аружан Октябрь, «держащая» драматургию спектакля. Поскольку хореография не пересказывает сюжет буквально, а декорации и костюмы выполнены в сдержанной монохромной палитре, именно через музыку зритель считывает боль, любовь, потери и надежду героев.

– Такой балет рождается только в пос­тоянном диалоге, – говорил дирижер спектакля Нуржан Байбусинов. – Молодым авторам нужно давать возможность работать на сцене. Без этого композиторская школа развиваться не может. Аружан получила этот шанс и сумела его замечательно реализовать.

Зрители встретили спектакль «Ақбала» продолжительными овациями. В зале присутствовали родственники Людмилы Рудаковой и Эдуарда Мальбекова, меценаты, партнеры театра и ветераны сцены.

А перед премьерой состоялось торжественное открытие обновленного интер­активного музея театра. В церемонии приняли участие потомки Куляш Байсеитовой, Курманбека Жандарбекова, Шары Жиенкуловой, Ахмета Жубанова и Даурена Абирова. Особым моментом стала передача музею редкой картины Владимира Колоденко, одного из основоположников театральной художественной школы Казахстана. Полотно подарили амбассадор хорового коллектива театра Зауре Розмат и ее мама Разия Есенбаева.

#театр #балет #спектакль #Ақбала #Кровь и пот

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