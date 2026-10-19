Классные часы ко Дню Республики пройдут во всех столичных школах

Фото: акимат Астаны

В преддверии 25 октября — Дня Республики — во всех школах Астаны для учащихся были организованы единые классные часы. На уроках рассказывалось об истории страны, значении суверенитета и национальных ценностях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Одно из таких воспитательных мероприятий прошло в школе-лицее BINOM SCHOOL имени Кадыра Мырза Али. Темы классных часов подбирались с учётом возрастных особенностей учащихся. В начальных классах была охвачена тема «Мой Казахстан», а в 9–11 классах — «25 октября — День Республики».

Учащиеся младших классов пополнили свои знания о родном крае, Родине и государственных символах. Старшеклассники же обсудили путь Казахстана к обретению суверенитета, исторические основы независимости и этапы развития страны.

Классные часы были организованы в рамках единой воспитательной программы «Адал азамат». Школьники выполняли интерактивные задания, отвечали на познавательные вопросы, участвовали в творческих работах и групповых дискуссиях.

Основная цель мероприятий — формирование у подрастающего поколения патриотических качеств, повышение уважения к истории страны и государственным символам, а также разъяснение исторической значимости Дня Республики.

Кроме того, на уроках особое внимание было уделено укреплению гражданской ответственности учащихся, уважению к национальным ценностям и повышению интереса к будущему страны.