Экономика
Кластер отдыха и путешествий

Купальный сезон прошлого года ознаменовался запуском специального чартерного поезда Алматы – Достык, который доставлял туристов на южный берег целебного озера до конца августа. И если раньше многие любители пляжного отдыха жаловались на отвратительное качество автодорог, то отныне добираться к курорту им стало намного комфортнее.

Акиматом области разработан проект детальной планировки побережья Алаколя и близлежащих поселков Акши и Коктума, где развернулось бурное строительство туристической инфраструктуры. Количество пансио­натов, оздоровительных лагерей, центров семейного отдыха, гостиниц и гостевых домов достигло 82. В прошлом году в них отдохнули 68 тыс. туристов, и это только официальная статистика.

Ведь, помимо тех, кто приезжает по путевкам, есть много любителей отдыхать «дикарем», в спартанских условиях. Хотя цены в пансионатах достаточно приемлемые: от 4 тыс. тенге в сутки на человека и выше, в зависимости от комфортабельности номера. Турфирмы каждое лето организуют фестивали «Окуньколь», «Алакольская волна», а также сафари-туры по окрестностям озера, где немало интересных мест, таких как плато каньона Жаманты с его уникальной галереей петроглифов, радоновое озеро Жаланашколь с лечебными грязями.

По информации руководителя областного управления туризма Имрана Лепесова, помимо пляжной зоны, Алакольский район располагает значительными рекреационными ресурсами. Достаточно высок потенциал горного и экотуризма, альпинизма, рафтинга, дельтапланеризма, спортивной рыбалки. Все это можно развивать как в предгорьях Джунгарского Алатау, так и на территории Алакольского государственного природного заповедника, где одних только пернатых 314 видов, из которых 34 – занесены в международную и республиканскую красные книги.

Словом, турзона набирает популярность, и у нее есть все шансы стать конкурентоспособным комплексом. Но без поддержки государства выйти на качественно новый уровень развития сложно. В числе острых проблем – разбитые дороги, отсутствие систем канализации, водоснабжения, линий электропередачи, нехватка медпунк­тов и больниц.

В планах местных властей к 2016 году открыть единый информационно-аналитический ресурс-центр. Он позволит создать равные условия для легальной работы в туристическом бизнесе, увеличить налоговые сборы, повысить качество обслуживания. Кроме того, предстоит решить ряд других серьезных задач. В их числе капремонт автотрассы Ушарал – Достык протяженностью 160 км, создание системы электроснабжения, строительство железнодорожных станций в поселках Акши и Коктума, а также развитие малой авиации с реконструкцией аэродрома Ушарала.

По прогнозам экспертов, львиная доля казахстанских любителей путешествий проведет нынешний отпуск в родных пенатах. Одна из причин – удорожание евро и доллара и, соответственно, цен на отдых на заграничных курортах. Кроме того, остается неспокойной политическая обстановка в Египте, Таи­ланде, Кыргызстане, Турции. Как отмечает менеджер филиала фонда «Даму» по Алматинской области Ольга Лесик, корректировка курса тенге повысит спрос на внутренний туризм. А по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» государством уже просубсидирован ряд проектов по строительству гостиничных комп­лексов и центров отдыха на Алаколе.

Согласно схеме приоритетных направлений развития региона здесь будет создан туристический кластер, отвечающий международным стандартам. Ожидается большой приток инвестиций в организацию не только санаторно-оздоровительного, но и познавательного, экологического, историко-этнографического туризма. И возможно, уже в ближайшие годы Алаколь сможет составить конкуренцию Иссык-Кулю, другим курортам ближнего и дальнего зарубежья.

Асет КАЛЫМОВ,
arystan05@mail.ru
Алматинская область

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