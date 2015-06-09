Кластер по европейским стандартам

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область
В Мартукском районе, близ поселка Саржансай, в 2010 году ТОО «Айс» реализовало крупный инвестиционный проект в рамках Карты индустриализации РК – молочно-товарную ферму на 1 100 голов КРС мощностью 7,2 тыс. тонн молока в год. Комплекс был полностью оборудован новейшей технологией под европейский стандарт. Высокопродуктивный скот голштино-фризской породы завезли из Канады, создав для него идеальные условия. Кроме того, был создан замкнутый цикл производства, то есть налажена переработка молока в конечный продукт. Это, безусловно, сегодня отражается и на экономике предприятия, и на улучшении качества товара.
По итогам прошлого года средний надой молока на корову составил на МТФ 9 тыс. кг. В день на переработку направляется до 20 тонн. По словам заместителя директора товарищества Данияра Отар­баева, в настоящее время на ферме общее поголовье КРС составляет 1 700, из них 760 – дойное стадо. В текущем году здесь приступили к племенной реализации нетелей – около 300 голов закупает предприятие «Казына жер» из Шымкента.
Одновременно компания усиленно ведет работу по улучшению кормовой базы МТФ, увеличивая из года в год площади орошаемого участка. Они уже занимают без малого 590 гектаров. На свои средства товарищество закупило шесть ирригационных передвижных поливных установок канадского производства с захватом по 450 мет­ров каждая. В отличие от старых, фронтальных, которые тоже имеются у компании, новые дождевальные машины полностью автоматизированы. Не выходя из кабины специалист может задать и оптимальную норму вылива, и скорость движения агрегата.
– К примеру, полив поля в 120 гектаров, – говорит Данияр Отарбаев, – такая машина может обеспечить от края до края в течение недели. Все зависит от погодных условий: если засуха, безусловно, скорость движения установки будет регулироваться и поставлена на режим «медленнее», чтобы обеспечить мягкий и качественный полив.
В эту посевную засеяли 100 га кукурузы, столько же отвели под суданку. Качественный, мягкий полив с помощью ирригационных дождевальных установок осуществляется и на полях озимой ржи, которая занимает более 120 гектаров. Урожай здесь вымахал нынче отменный, и скоро предстоит косовица. Половину сбора планируют пустить на сенаж. К этому уже подготовлены кормоуборочные комбайны.
Развитию орошаемого земледелия на кормовых угодьях компании весомую поддержку оказывает и государство по линии «Дорожной карты-2020». По данной программе субсидируется развитие инфраструктуры, а именно прокладка магистральных сетей – трубопровода от реки Илек. Уже протянута к насос­ной станции электролиния протяженностью 15 км.
После проведения маркетингового исследования и анализа рынка Западного Казахстана, а также с выходом на экспорт товара в близлежащие города России компания «Айс» приняла решение и дальше наращивать производственные мощности. В планах – реализация нового инвестицион­ного проекта, вошедшего в Карту индустриализации, – ввод в Мартукском районе еще одной современной молочно-товарной фермы по голландской технологии, на одной площадке с которой будет располагаться и перерабатывающий завод по выпуску молочной продукции, в частности знаменитых голландских сыров. В рамках этого проекта намечено создать 1 780 гектаров орошаемых участков для кормопроизводства. Финансирование предусматривается по линии АО «КазАгро­Финанс». Местные власти уже выделили 50 гектаров земли под новое производство. На комплексе будет содержаться 1 300 дойных коров. Вся проектно-сметная документация прошла экспертизу и получила одоб­рение. Реализация этого инвестпроекта позволит отечественному товаропроизводителю быть еще более конкурентоспособным и увеличить реализацию молочной продукции самых разных видов не только на внутреннем рынке, но и поставлять на экспорт.

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