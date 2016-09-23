​Клевое место

О чудо-озере на Галачьей сопке слышал давно. В Акмолинской области свыше 470 природных водоемов. Бывает, ни на одном нет клева или есть, но откровенно слабый, тогда любители рыбной ловли, не сговариваясь, сматывают удочки и отправляются во владения Думангали Искакова, где можно поймать карася, карпа, линя, карпо-карася (гибрид этих двух видов, выведенный арендатором) в любое время суток, при любой погоде.

По образованию он – строитель, в свое время окончил Московский автомобильно-дорожный институт. 19 лет назад, когда профессия стала мало востребованной, Думангали становится первым озерным арендатором в Кокшетау. Природу обожал с детства, в молодости много охотился и рыбачил, поэтому безысходным этот шаг не назовешь, душевным порывом, пожалуй, да. Так сказать, созрел для рыночной жизни, вспомнив о прежних увлечениях.

Ну ладно он, а супруга Зейнап каким боком стала его первым замом, да еще 3 года назад произведена в «комбаты»?

Зейнап сегодня всем заправляет, смеется острый на слова Думангали. – Она мой диетолог, кассир, главный бухгалтер, повар...

Семейная пара с апреля до октября проживает в вагончике на берегу озера, оставляя шикарную городскую квартиру на долгие каникулы. Нет телевизора – это преимущество, считают Искаковы, появилось много дополнительного времени.

Арендованное ими озеро Коскуль позволяет рыбалку только на плавсредствах. Оттого оборудован причал, в камышах выкошены протоки. 80% их контингента – старожилы, приезжают сюда по 5–10–15 лет. Среди многочисленных услугополучателей оказываются и новички. Трудно в это поверить, но факт остается фактом: в прошлом году пожаловали гости из Балхаша. Вся страна едет туда удить рыбу, а они выбрали Кокшетау.

– Три дня стояли у нас лагерем, – вспоминает Д. Искаков. – Уж очень понравился карпо-карась. Отловят норму, лишнюю рыбу выпускают во вторую часть озера, разделенную перешейком. Происходит обновление крови, а так переселением занимаемся вдвоем с супругой.

Рыбак и рыбачка – заголовок так и просится на бумагу. Тем более ценно их стремление, что оба уроженцы степного аула. В аренде у Искаковых 100 га водной глади с прилегающими пастбищами. Таких, как они, рачительных хозяев встретишь редко, даже расценки услуг направлены на поддержание на вверенной территории порядка. Разовый билет на водоем стоит 600 тенге, инвалиды, пенсионеры платят в 2 раза меньше. Для детей, женщин, участников войны въезд бесплатный, а зимой – всем бесплатный.

Догадываюсь, почему зимой такие льготы. Озеро испытывает в декабре, январе, феврале кислородное голодание, отчего могут погибнуть его обитатели. Когда рыбаки бурят лунки, производится аэрация. И чем больше лунок набурено, тем лучше себя чувствует рыба. Так что на шлагбауме в морозные дни всегда включается «зеленый».

Теперь об участниках вой­ны. Мне показалось, что арендатор напомнил о них ради красивого словца. Беру журнал посещений в руки, начинаю листать. Первая глава – «браконьеры», вторая – «борзые», третья – «пенсионеры», четвертая – «заядлые рыбаки», пятая – «силовики», шес­тая – «фронтовики».

– Неужели есть? – переспрашиваю Искакова.

– Было 11, осталось двое, – отвечает. – Это наши самые почетные гости, обязательно чай преподнесем, теплее оденем.

Браконьеры? С десяток набирается, продолжает он, за ними глаз да глаз нужен, могут ночью и сети бросить. Борзые? Все знают, всех знают, права качают. Вместо 5 кг могут поймать 10–15–20. Лишний улов отдают, как правило, со скандалом.

В день нашего приезда было плюс 36. В такую жаркую погоду да еще перед обедом, рыба обычно не клюет, залегая на дно. Однако встретился рыбак, в садке которого оказалось 4 кг карпо-карася. Поймал за каких-то пару часов, уха и жареха обеспечены. Обладателем достойного улова оказался полковник МВД в отставке пенсионер Абдрахман Ескендиров.

– Лет 15 приезжаю сюда рыбачить, – признается он в привязанности к этому водоему. – С пустым садком не возвращаюсь, рыбалка на Коскуле знатная, спасибо Искаковым, благодаря им озеро живет, охраняется, зарыбляется.

Озерных арендаторов в той же Акмолинской области сегодня более сотни. 90% из них практикуют потребительский подход к делу. Вылавливая последнюю рыбешку, палец о палец не ударят для воспроизводства. Договоры с такими временщиками часто расторгаются в одностороннем порядке, а они плодятся и плодятся, намереваясь урвать у природы лакомый кусочек, взамен ничего не отдавая.

Искаков – яркая противоположность. Неунывающий по жизни человек, он знает массу анекдотов, поговорок, высказываний мудрецов, умело приспосабливая их к конкретным ситуациям. На первое место ставит придуманное им самим изречение: «Для настоящего художника никакой результат не заменит процесс, человек с удочкой – своего рода тоже художник, ему важен процесс, результат вторичен».

– Для вас что важно? – пытаюсь вызвать на откровенность.

– Важно, чтобы процесс приносил удовольствие, «мертвое», «раненое» озеро удовольствия не доставит, озеро должно быть здоровым и продуктивным.

На пару с женой выпус­кают тематическую стенгазету с фотографиями, отзывами рыбаков. Читаем: «самое клевое место на севере», «спасибо за помощь, лодка прохудилась, хозяин отдал свою», «нас, россиян, очень радушно встретили, уехали с богатым уловом и хорошим настроением», «к таким людям, как Исаковы, хочется приезжать и приезжать...»

Прослышали о знаменитом карасятнике в Кос­танае, Астане, приезжают любители рыбной ловли из российского Омска. Ставят палатки, разбивают лагерь, отдыхают и участвуют в самом увлекательном досуговом процессе.

Жизнь улыбается тем, кто ей улыбается, понял я после знакомства с четой Искаковых. Супругам под 70, на здоровье не жалуются, хотя проблемы есть, на судьбу – тем более. Рыбаки получают удовольствие, глядя на них. Мы получаем удовольствие, это самая приятная в жизни процедура, дружно говорят они, настойчиво приглашая приезжать в гости и напоминая: «Карась рано утром и под вечер активно клюет, не успеваешь удочку забрасывать...»