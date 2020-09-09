Клеймо расиста и насильника – эксперт о методах борьбы с буллингом в школах Казахстана
Жанат Тукпиев
Эксперт ООН по правам человека Халида Ажигулова рассказала, какие антибуллинговые инструменты можно применить в казахстанских школах, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Как ученый и юрист, я разработала антибуллинговые инструменты для школ, основанные на самом прогрессивном опыте Великобритании, США и правозащитных организаций России. Если внедрить в наши школы эти антибуллинговые инструменты, то они помогут создать безопасную и инклюзивную среду", – сказала Ажигулова на брифинге в СЦК.
По ее словам, данные инструменты содержат подробный алгоритм как идентифицировать, пресекать, реагировать и проводить профилактику буллинга и кибербуллинга.
"В Великобритании, когда ученик идет в школу, то каждый родитель получает памятку по борьбе с буллингом. В этой памятке подробно все расписывается. Также родители предупреждены с самого начала. Например, если их дети будут замечены в совершении буллинга, то эти случаи будут расследованы, и если будет доказано, что ребенок намеренно совершил буллинг, то данный факт будет занесен в личное дело ребенка в электронной форме. Это дело сохраняется на протяжении всей школьной жизни ученика. Поэтому родители заранее знают и понимают о том, что необходимо корректировать как свое поведение, так и ребенка, если они не хотят, чтобы их дети носили клеймо буллера или расиста", – пояснила эксперт.