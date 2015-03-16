Клиенты качеством довольны Свежий выпуск 740 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Дела у предпринимателя сразу пошли в гору – в начале года буквально посыпались заказы от многочисленных клиентов. Менеджер выезжает на место и по просьбе заказчика измеряет и подгоняет габариты офисной мебели, будущего спального или кухонного гарнитура по желанию заказчика.

Мебельную фурнитуру и другие материалы предприниматель привозит из Кокшетау. С первых дней в цехе работают столяры и сборщики Александр Генрих, Виталий Козюков, Станислав Пашкевич и Николай Макаренко. Изготавливаемую мебель Ф. Будаев вывозит на рынок областного центра, и покупатели всегда находятся, как и клиенты, заказывающие продукцию лично. Всех устраивают качество продукции и, конечно же, приемлемые цены.