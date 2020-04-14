Клиенты спа-салона арестованы в Нур-Султане Общество 1965 Айдана Демесинова

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В столице администратор спа-салона арестован на 7 суток, а клиенты на 5. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции Нур-Султана.



"Сотрудниками Департамента полиции города Нур-Султан проведены рейдовые мероприятия по нарушениям режима ЧП и выявлен факт незаконной деятельности "спа-салона", где оказывались интимные услуги, а также услуги бодимассажа. На момент прибытия полиции в закрытом от посторонних людей коттедже находились 11 человек. Из них 8 девушек, которые занимались оказанием интим-услуг, администратор и 2 клиента. В настоящее время все лица понесли наказание. Согласно решению суда, администратор данного СПА салона арестован на 7 суток, двое клиентов на 5 суток", - говорится в сообщении.



На девушек, оказывающих интимные услуги, наложены штрафы в размере 10 МРП согласно ст. 476 ч.6 КоАП РК.



Отмечается, что массажный салон активно размещал рекламу в социальных сетях.



"Департамент полиции предупреждает: в период карантинного режима в столице ограничен выход граждан из дома за исключением приобретения продуктов, лекарств, получения медицинских услуг и выхода на работу на предприятия, чья деятельность разрешена. Несовершеннолетним нельзя ходить по городу без сопровождения взрослых, запрещены собрания на улицах группами более 3 человек, за исключением членов семьи", - добавили в пресс-службе.





