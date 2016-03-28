Заседание клуба было организовано по инициативе акимата Актюбинской области и при поддержке Министерства иностранных дел. В нем приняли участие главы 43 дипломатических миссий в Республике Казахстан: США, РФ, Китая, Канады, Франции, Бельгии, Норвегии, Финляндии, Индии, Малайзии, Индонезии, Ирана, ОАЭ и ряда других стран.

Главная тема заседания – развитие инструментов привлечения прямых иностранных инвестиций в проекты, реализуемые на территории Актюбинской области. Как отметил, открывая заседание, министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов, в Плане нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ особое внимание уделяется такому понятию, как экономическое измерение реформ, и в этом контексте – созданию новых возможностей для диверсификации казахстанской экономики.

– Инвестиционный аспект реформ – очень важный элемент, – подчеркнул Ерлан Идрисов. – Исходя из развития данного направления, могу сообщить вам, что введены позиции инвестицион­ных советников при десяти посольствах. Они будут работать с особым портфелем инвестиций.

Он также сообщил, что Национальным агентством РК по экспорту и инвестициям Kaznex Invest в рамках мер по привлечению прямых иностранных инвестиций открыты пять новых офисов. Кроме того, как было отмечено на заседании, планируется создание в каждом регионе страны инвестиционных советов, которые будут работать совместно с Министерством по инвес­тициям и развитию.

Руководителям посольств и дипломатических миссий на заседании презентовали инвестиционные возможности Актюбинской области. Аким региона Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что представленная информация может заинтересовать крупные зарубежные компании.

– Ключевые отрасли в нашем регио­не – горнодобывающая промышленность, переработка продуктов сельского хозяйства, транспорт, строительство и экология, – рассказал аким. – Во всех этих сферах есть перспективные проекты. Многие мы презентуем прямо сейчас – здесь присутствуют главы предприятий и бизнесмены.

Всего на площадке бизнес-клуба было представлено 11 проектов общей стои­мостью 1,2 млрд долларов. Как проинформировали представители региона, помимо них, в 2016 году в области планируется реализация еще шести проектов стоимостью 104,7 млрд тенге. В том числе с участием иностранных инвесторов.

Бердыбек Сапарбаев также добавил, что в Актюбинской области принимаются меры по созданию благоприят­ного инвестиционного климата. По его информации, за последние пять лет вливания в основной капитал Актюбинской области составили 12,6 млрд условных единиц, из них 36%, или 4,7 млрд, приходится на долю прямых иностранных инвестиций. По итогам пяти лет регион занимает второе мес­то в республике по привлечению иностранного капитала, установлены торговые отношения со 100 странами мира, общий объем внешней торговли составил 3,7 млрд долларов.

Аким региона пригласил руководителей дипломатических миссий посетить Актюбинскую область, а также заявил о готовности оказать необходимую поддержку при реализации инвестицион­ных проектов.