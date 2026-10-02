Климат — не помеха: как агротехнологии меняют сельское хозяйство Кашгара

Водосберегающие системы, цифровое управление садами, переработка фруктов и выращивание грибов в промышленных масштабах — в Кашгарском округе технологии помогают развивать сельское хозяйство в условиях засушливого климата и дефицита воды, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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В 2025 году объем продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также животноводства Кашгарского округа достиг 92,74 млрд юаней. Добавленная стоимость аграрного сектора составила 52,15 млрд юаней — почти 30% валового регионального продукта.

Для юга Синьцзяна это отрасль, развитие которой напрямую связано с природными условиями. Значительная часть территории относится к засушливым зонам, сельскому хозяйству приходится экономить воду, осваивать засоленные земли, развивать защищенный грунт и повышать урожайность уже используемых площадей.

Одним из таких предприятий стал эколого-технологический парк по выращиванию грибов «Луцзянцин» в уезде Шулэ. Его хозяин Хань Вэньлян приехал в Кашгар из провинции Шаньдун. Как он рассказал нам во время посещения хозяйства, начинал с закупки местной сельхозпродукции. Позже решил заняться здесь собственным производством грибов.

Сегодня в хозяйстве 26 современных теплиц общей площадью 24 тыс. кв м, 12 тыс. кв м производственных помещений и линия, способная выпускать до 60 тыс. грибных блоков в сутки. Здесь выращивают вешенки, шиитаке, древесные грибы, тремеллу, рейши и другие виды. Владелец предприятия не скрывал, что столь быстро расширить производство помогла государственная поддержка.

По официальным данным, при создании парка удалось привлечь около 60 млн юаней средств, выделенных в рамках программы межрегиональной помощи Синьцзяну. Еще 18 млн юаней инвестировала сама компания. На эти средства были построены производственные корпуса, стеклянная теплица и 26 стандартных грибных теплиц.

С 2024 года предприятие также получило более 900 тыс. юаней налоговых льгот, которые направило на развитие производства и освоение новых видов грибов.

Сейчас здесь постоянно работают около ста человек, а сезонная занятость превышает тысячу. Часть производства вынесена в пять соседних сел, где жители занимаются изготовлением грибных блоков и получают дополнительный заработок.

По официальным данным, такая работа приносит одному человеку около 150 юаней в день. Хань Вэньлян рассказал и о другой модели сотрудничества с сельчанами. Желающих самостоятельно выращивать грибы обучают технологии, помогают с организацией производства, а выращенную продукцию хозяйство затем выкупает.

Сейчас парк выпускает около 300 тонн сушеных грибов в год. Производство постепенно дополняют переработкой: появились линии по выпуску грибных соусов, снеков и другой готовой продукции. Годовой объем производства оценивается более чем в 36 млн юаней.

Поддержка агропредприятий в Кашгаре не ограничивается одним хозяйством. В 2025 году власти округа получили 17,29 млн юаней на субсидирование процентных ставок по кредитам для 12 ведущих аграрных предприятий. Еще 2,12 млн юаней было заявлено на компенсацию процентов по кредитам на строительство современных тепличных комплексов.

Воду считают до литра

Для Кашгара одна из главных задач сельского хозяйства — рациональное использование воды. К концу 2024 года площадь высокостандартных сельхозугодий в округе достигла примерно 507 тыс. гектаров. На 418 тыс. гектаров внедрены технологии эффективного водосбережения.

Используются капельное и микроорошение, трубопроводные системы подачи воды, автоматизированный учет и контроль влажности почвы. Как эти технологии работают на практике, можно увидеть на примере садов компании Kashgar Jiangguoguo Agricultural Technology в уезде Шуфу.

На участке площадью около 17 гектаров установлены автоматизированная система полива, датчики и собственная метеостанция. Управлять орошением можно через мобильный телефон. Система отслеживает состояние почвы и растений и предупреждает о недостатке влаги или угрозе появления вредителей.

Компания работает не только с садами. Созданная в 2015 году «Цзянгого» занимается закупкой, переработкой и реализацией местных фруктов и орехов и относится к ведущим предприятиям аграрной индустриализации автономного района.

К 2022 году компания сотрудничала с 76 сельскохозяйственными кооперативами южного Синьцзяна. Совокупный объем закупленной продукции превысил 100 тыс. тонн. По данным аграрного ведомства Синьцзяна, сотрудничество предприятия охватывало более 50 тыс. фермеров, работу получили свыше 3,5 тыс. сельских жителей.

Около 300 гектаров плодовых насаждений были переведены на новые сорта и технологии выращивания. Доходность этих садов, по данным регионального аграрного ведомства, выросла более чем на 30%. К 2023 году годовой объем продаж компании превысил 350 млн юаней.

Масштабы садоводства объясняют интерес к переработке. В 2025 году плодовые насаждения в Кашгарском округе занимали около 360 тыс. гектаров. Было собрано 2,4 млн тонн фруктов — на 6% больше, чем годом ранее.

В округе работают 152 предприятия по переработке плодовой продукции. За год они переработали 285,5 тыс. тонн сырья. Доля глубокой переработки основных видов фруктов достигла 38,4%.

Здесь выпускают сухофрукты, соки и концентраты, растительные масла, пасты, порошки и другие продукты. Для местных хозяйств переработка дает возможность продавать уже не только урожай, но и готовую продукцию с большей добавленной стоимостью.

Наука выходит в поле

Еще одно направление, которое нам показывали в Кашгаре, связано с использованием земель, сложных для традиционного земледелия. Компания Xinjiang Zijin Chuansuo High-Tech Agriculture выросла из научных разработок. Ее основатель — ученый, который занимается подбором растений и технологий для засушливых территорий.

Во время экскурсии он подробно рассказывал, как подбираются культуры, способные переносить недостаток влаги, высокие температуры и засоление почвы. Работа ведется не только с отдельными сортами растений, но и с технологиями их выращивания.

Для Кашгарского округа эта проблема измеряется сотнями тысяч гектаров. В региональную базу данных засоленных земель включено около 506 тыс. гектаров.

В конце 2025 года здесь был утвержден проект выращивания абрикоса в теплицах на пустынных и засоленных землях южного Синьцзяна. Он предусматривает регулирование микроклимата, восстановление засоленных почв и точное внесение воды и удобрений.

Расчетные параметры проекта предусматривают повышение эффективности использования воды и удобрений на 15%, урожайности — на 20%. Созревание плодов планируется ускорить примерно на две недели.

Ставка на урожайность

В масштабах всего Синьцзяна аграрное производство остается одной из ключевых отраслей экономики. В 2025 году объем продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства и животноводства автономного района достиг почти 585 млрд юаней, увеличившись на 5,7%.

Регион собрал 24,3 млн тонн зерна и 6,17 млн тонн хлопка. На Синьцзян пришлось 92,8% всего произведенного в Китае хлопка.

Урожай садовых фруктов составил 13,67 млн тонн, в том числе 3,58 млн тонн винограда и 2,45 млн тонн яблок. Примерно 80% фруктовой продукции Синьцзяна реализуется за пределами региона, поставки идут более чем в 30 стран и регионов мира.

При этом площадь посевов зерновых в прошлом году немного сократилась, а урожай вырос на 4,4%. Средняя урожайность достигла примерно 8,3 тонны с гектара — второй год подряд это самый высокий показатель среди регионов Китая.

В Кашгаре этот рост складывается из вполне конкретных решений: капельного орошения, автоматизации теплиц, цифрового контроля за садами, новых сортов, переработки урожая и финансовой поддержки предприятий.

Для Казахстана часть этих разработок представляет практический интерес. У двух стран есть регионы со схожими проблемами — дефицитом воды, засушливым климатом, засолением почв и большими расстояниями между производителями и рынками сбыта.

В Кашгаре на эти ограничения отвечают технологиями, которые позволяют экономить воду, увеличивать отдачу с уже используемой земли и создавать переработку рядом с местом производства.