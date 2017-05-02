​Климат создавать вместе

Открывая заседание, Нурлан Нигматулин отметил необходимость активного взаимодейст­вия с НПП «Атамекен», чтобы обеспечить успешное выполнение задач Главы государства по формированию лучшей бизнес-среды в Казахстане.

– В Послании Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды является одним из важнейших приоритетов. И мы, депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Нур Отан», Национальная палата предпринимателей «Атамекен» вместе с Правительством должны обеспечить успешное выполнение всех поставленных Президентом страны задач, – сказал спикер Мажилиса.

При этом Нурлан Нигматулин подчеркнул имеющийся позитивный опыт совместной работы депутатского корпуса и предпринимательства, в частности, в работе над законопроектами о местном самоуправлении, а также по вопросам электро­энергетики. По словам спикера, это позволило найти правовой механизм, применение которого позволит решить задачу укрупнения энергопередающих организаций и, соответственно, снижения тарифа на электро­энергию как для предпринимателей, так и для населения.

– Тем самым депутаты Мажилиса и Национальная палата предпринимателей способствуют снижению стоимости услуг в энергетике. А ведь это является одной из самых весомых издержек для бизнеса. Думаю, такое конструктивное взаимодействие депутатов и Национальной палаты предпринимателей необходимо поддерживать и развивать в дальнейшем и по другим направлениям, – сказал Нурлан Нигматулин.

Среди перспективных направлений председатель Мажилиса назвал совместную работу по вопросам защиты бизнеса от необоснованного административного давления, а также гуманизацию уголовного законодательства в части экономических преступлений.

Нурлан Нигматулин также отметил необходимость укреплять сотрудничество в разработке законопроектов, направленных на решение проблем отечественного бизнеса, проводить общественные слушания, «круглые столы», экспертные обсуждения, ввести в практику совместные выезды в регионы депутатов Мажилиса и представителей «Атамекена».

– Ведь у нас цель одна, задачи общие. И важно, чтобы мы совместно решали эти задачи. Парламент – обеспечивая законодательную поддержку развития отечественного бизнеса, а Нацио­нальная палата предпринимателей «Атамекен» – экспертную, консультативную поддержку при обсуждении законопроектов в стенах Парламента. Именно такой конструктивный системный подход позволит нам эффективно выполнять установку Главы государства по доведению к 2050 году доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%, – резюмировал председатель Мажилиса.

Готовность к дальнейшей активизации совместной работы, в свою очередь, выразил и председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев.

– С учетом конституционных изменений и повышения роли Парламента мы хотим наладить постоянно действующий диалог между «Атамекеном» и Парламентом. На сегодня доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет 25%. Очевидно, какими темпами нам предстоит работать, чтобы выполнить поручение Главы государства, – отметил Тимур Кулибаев.

Совместная работа с депутатами уже имеет положительные результаты. В частности, речь шла о законе, согласно которому сокращено количество разрешений почти в три раза – с 1 200 до 450. Как отметил Тимур Кулибаев, этот же опыт «Атамекен» планирует использовать и при анализе контрольно-надзорных функций.

– Мы должны выстроить законодательство для поддержки добросовестного предпринимателя. Такую совместную работу мы и будем проводить с Парламентом, – сказал Тимур Кулибаев.

В ходе обсуждения актуальных вопросов поддержки отечественных предпринимателей, в том числе улучшения законодательной базы для развития малого и среднего бизнеса, особое внимание было уделено государственным закупкам. Так, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нуржан Альтаев рассказал, что предприниматели жалуются на отсутствие планов закупок и единых подходов.

– Площадка «Самрук-Казына» и всех ее дочерних предприятий, площадка государственных закупок, недропользователей – все идут вразнобой, единого подхода в этих закупках пока нет, – сказал Нуржан Альтаев. – Недавно был принят в законодательстве хороший инструмент, который как раз должен был в рамках ВТО защищать отечественных товаропроизводителей, – предквалификационный отбор. Но как теперь это используется? Сейчас каждая национальная компания имеет свой предквалификационный отбор, – констатировал зампред правления НПП «Атамекен», отметив, что в результате все нацкомпании, гос­органы проверяют предпринимателей по своим правилам.

– Каждый раз ему нужно будет доказывать, на что он способен, что он – отечественный товаропроизводитель. Мы считаем это неправильным. Нужен единый подход, должен быть один ­реестр, единая система проверки этих предприятий, – считает Нуржан Альтаев.

В обсуждение проблемы включился спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин. Он поддержал позицию НПП «Атамекен» и предложил ввести для предприятий квазигосударственного сектора такую же ответственность за нарушение закона о госзакупе, как и для госорганов. Да, государственная поддержка должна способствовать развитию отечественного производства и повышению доли местного содержания. Но есть обратная сторона медали – такая опека государства может сыграть с бизнесом злую шутку.

– В результате подобного вмешательства имеет место и такой «бизнес», который может существовать только в так называемых «тепличных условиях» госзаказа и господрядов, лишившись которых быстро теряет конкурентоспособность. Поэтому надо не столько оказывать прямую поддержку бизнесу, сколько создавать благоприятные условия для его развития. Необходимо совместными усилиями выстраивать подлинно партнерские отношения между государством и бизнесом, когда господдержка эффективна, а бизнес конкурентоспособен, – считает спикер Мажилиса.

Есть еще один нюанс: бывают случаи, когда нерадивые чиновники используют государственную поддержку бизнеса в личных целях, оказывают преференции, лоббируют те или иные фирмы. А это является прямым проявлением коррупции, отметил Нурлан Нигматулин.

Депутаты в ходе заседания заверили, что готовы и дальше работать по улучшению условий для предпринимателей, совершенствовать законодательство, затрагивающее интересы бизнеса. Однако есть к НПП «Атамекен» вопросы, ответы на которые народные избранники хотели бы услышать. Так, председатель Комитета палаты по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов поднял вопрос выдачи субсидий и льготных кредитов недобросовестным субъектам предпринимательства. Например, по программе «Нұрлы жол» для развития обрабатывающей промышленности на льготное кредитование субъектов предпринимательства под 6% годовых из Национального фонда было выделено 200 млрд тенге, из которых 100 млрд – субъектам малого и среднего предпринимательства.

– Однако из 863 субъектов МСБ в 2016 году 38% не уплатили корпоративный подоходный налог, 5% не уплатили индивидуальный подоходный налог, что означает, что в этих предприя­тиях не создавались рабочие места, – констатировал Нуртай Сабильянов.

По другой программе «Дорожная карта бизнеса-2020» за шесть лет с начала ее реализации объем выплаченных субсидий составил 136 млрд тенге. Значительного роста рабочих мест и увеличения налоговой базы за этот период не произошло.

В 2014–2015 годах каждый восьмой из субъектов предпринимательства, получивших госсубсидии через фонд «Даму», сдали «нулевую» отчетность по налогам, то есть не работали. Каждый седьмой не уплачивал индивидуальный подоходный налог, то есть не открывал новые рабочие места.

– Анализ показал, что основную часть поступивших в бюджет налогов по этой программе обеспечили 3–4% субъектов предпринимательства. Кроме того, некоторые субъекты, получившие госсубсидии, впоследствии прекратили свою деятельность. Зачем было финансировать этих предпринимателей? – задал риторический вопрос мажилисмен.

Такое безвозмездное финансирование в виде субсидирования порождает у некоторых предпринимателей иждивенческое наст­роение. Поэтому господдерж­ку необходимо предоставлять только добросовестным субъектам предпринимательства, считают депутаты.

– В связи с этим, возможно, НПП «Атамекен» необходимо координировать вопросы государственного финансирования поддержки субъектов предпринимательства, чтобы не допус­кать участие в госпрограммах недобросовестных субъектов предпринимательства, – сказал Нуртай Сабильянов.

В ходе обсуждения поднимались также вопросы участия НПП «Атамекен» в создании новых рабочих мест на селе, в реализации программы развития агропромышленного комплекса. Депутаты интересовались и тем, как можно минимизировать негативное воздействие на предпринимателей подзаконных актов.

– Инвестиции и партнеры приходят в ту страну, где стабильная политическая ситуация, где выстроена правильная финансовая архитектура, как это делается в Казахстане, туда, где есть четкое законодательство, которое обеспечивает поддержку предпринимательству. Над этим мы и будем продолжать работать, – сказал спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, подводя итог состоявшегося разговора.