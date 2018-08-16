Климатологи заявили, что Земля перегреется быстрее, чем ожидалось

Алгоритм уже показал себя с хорошей стороны, точно предсказывая изменения средней температуры воздуха на планете, однако последствия суммарного потепления из-за антропогенных и природных факторов ученые предсказать пока не могут. Отмечается, что суммарное потепление может спровоцировать незапланированный быстрый рост глобальной средней температуры не на два градуса, а на три и более.