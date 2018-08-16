Климатологи заявили, что Земля перегреется быстрее, чем ожидалось

В мире
Фото: pixabay.com
Ученые из Брестского и Саутгемптонского университета смогли создать свой собственный машинный алгоритм, способный выстраивать в хронологическую цепочку все последствия жары и предсказывать на десятилетия вперед дальнейшие последствия перегрева планеты, передает Life.ru со ссылкой на Nature.

Создатели динамического алгоритма Флориан Севеллек и Сибрен Дрижфут выяснили, что начиная с 2018 года и на протяжении следующих четырех лет уровень дополнительного роста температуры планеты достигнет критической отметки в 0,03 градуса.

Алгоритм уже показал себя с хорошей стороны, точно предсказывая изменения средней температуры воздуха на планете, однако последствия суммарного потепления из-за антропогенных и природных факторов ученые предсказать пока не могут. Отмечается, что суммарное потепление может спровоцировать незапланированный быстрый рост глобальной средней температуры не на два градуса, а на три и более.

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