Клиники на колесах

Всего на обновление врачебного автопарка по программе «Саламатты Казахстан» из областного бюджета, как рассказал начальник управления здравоохранения региона Руслан Бектубаев, выделено более 45 млн. тенге. Что касается реанимобилей, то они оборудованы для проведения интенсивной терапии в дороге. Машины комфортны для персонала и пациентов. Спецтранспорт уже отправился в актаускую городскую станцию скорой помощи, в Жанаозенскую и районные больницы.

Ольга ЗОЛОТЫХ,

Мангыстауская область