Клиники по стандартам JCI

На площадке АО «НК «Kazakh Tourism» прошло совещание по вопросам развития въездного медицинского туризма. В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры и спорта, Министерства здравоохранения, Казахстанской ассоциации медицинского туризма и других структур, которые обсуждали необходимость повышения качества медуслуг, улучшение привлекательности медицинского туризма, регистрацию иностранных медицинских туристов через систему eQonaq, а также обеспечение баланса между привлечением иностранных пациентов и нуждами граждан Казахстана.

– В 2022 году казахстанскими санаторно-курортными организациями были оказаны услуги 900 иностранным туристам, а в медицинских лечебных учреждениях – 3 884 иностранным пациентам. В стране есть 9 клиник по стандартам JCI (сертификация «Золотой стандарт» в мировой медицине – Joint Commission International) и лишь одна из них – частная. Например, в России их две, в Узбекистане и Армении – по одной, в Италии – 25, в Японии – 30. Наше министерство проводит системную работу по улучшению инвестиционной привлекательности туристской сферы. Вводятся беспрецедент­ные меры господдержки. При этом развитие въездного медицинского туризма требует принятия дополнительных мер, – рассказал председатель комитета индустрии туризма МКС Дастан Рыспеков.

А министр культуры и спорта Асхат Оралов на прошедшей неделе посетил международный туристский бизнес-форум The Heart of Central Asia в Алматы, собравший более тысячи представителей крупных гостиничных брендов Турции, ОАЭ, Египта, Вьетнама и нашей страны, иностранных и местных авиакомпаний, туристических фирм из Европы, туроператоров из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Форум прошел в B2B-формате. Эксперты обменивались опытом, а наш бизнес получил возможность найти новых партнеров и инвесторов.

Организаторы подошли к проведению бизнес-форума нестандартно, подчеркнув наш национальный колорит. Специально для этого мероприятия были установлены более 70 юрт. Кстати, в одной из них прошло подписание меморандума по развитию въездного туризма с крупным международным оператором из Турции, который уже открыл в Казахстане офис. Данная компания намерена в ближайшие три–пять лет довес­ти число иностранных гостей в Казахстане до 80 тыс. в год.

«Мы намерены и дальше вести переговоры с крупными международными игроками в сфере туризма. Отдельное спасибо всем организаторам и гостям бизнес-форума. Подобные мероприятия положительно влияют на инвестиционный климат в стране и делают нас ближе к намеченной цели – увеличению к 2030 году числа иностранных туристов в Казахстане до 4 миллионов человек в год», – написал министр на своей странице в Фейсбуке.