Спорт "Кливленд" второй раз в истории вышел в финал НБА Талгат Исенов

Клуб "Кливленд Кавальерс" второй раз в истории пробился в финал Национальной баскетбольной ассоциации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com.



В четвертом матче финала Восточной конференции "Кливленд" на домашней площадке уверенно обыграл "Атланту Хоукс" со счетом 118:88. Первую четверть хозяева завершили с преимуществом в 12 очков и в дальнейшем уверенно наращивали отрыв. Их итоговый перевес составил внушительные 30 баллов.



Весомый вклад в победу "Кливленда" внес лидер команды ЛеБрон Джеймс, набравший 23 очка. В составе "Атланты" отметим Пола Миллсэпа, оформившего дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.



"Кливленд" одержал четвертую победу в серии (4-0) и вышел в решающий раунд НБА.



Соперником "Кавс" по финалу станет победитель противостояния "Голден Стэйт" – "Хьюстон". Уже в ночь со среды на четверг по Астане "Уорриорз" на домашней площадке могут завершить серию, счет в которой 3:1 в их пользу.



Отметим, что первый раз "Кливленд" играл в финале НБА в 2007 году, во время первого пришествия ЛеБрона в "Кавс".

