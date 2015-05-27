Спорт
"Кливленд" второй раз в истории вышел в финал НБА
Талгат Исенов
Клуб "Кливленд Кавальерс" второй раз в истории пробился в финал Национальной баскетбольной ассоциации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com.

В четвертом матче финала Восточной конференции "Кливленд" на домашней площадке уверенно обыграл "Атланту Хоукс" со счетом 118:88. Первую четверть хозяева завершили с преимуществом в 12 очков и в дальнейшем уверенно наращивали отрыв. Их итоговый перевес составил внушительные 30 баллов.

Весомый вклад в победу "Кливленда" внес лидер команды ЛеБрон Джеймс, набравший 23 очка. В составе "Атланты" отметим Пола Миллсэпа, оформившего дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

"Кливленд" одержал четвертую победу в серии (4-0) и вышел в решающий раунд НБА.

Соперником "Кавс" по финалу станет победитель противостояния "Голден Стэйт" – "Хьюстон". Уже в ночь со среды на четверг по Астане "Уорриорз" на домашней площадке могут завершить серию, счет в которой 3:1 в их пользу.

Отметим, что первый раз "Кливленд" играл в финале НБА в 2007 году, во время первого пришествия ЛеБрона в "Кавс". 

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