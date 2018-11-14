Клуб глобальных интересов Статьи 14 ноября 2018 г. 12:02 791 Анастасия Прилепская, Игорь Прохоров Риски и трендыВыступая перед участниками заседания, Глава государства подчеркнул особую значимость и актуальность Астанинского клуба в процессе формирования и поиска решений в преодолении глобальных вызовов. – Наш общий долг состоит в том, чтобы искать выход из губительной конфликтной спирали, которая закручивается в мировой геоэкономике и геополитике, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. При этом Президент остановился на ключевых маркерах и рисках новой реальности, отметив нарастающие противоречия между крупными державами, которые усиливают неустойчивость, делая события все менее предсказуемыми. – Так называемый постбиполярный мировой порядок окончательно уходит в прошлое. На наших глазах формируются контуры Большой Евразии, – акцентировал внимание Глава государства.В частности, Президент отметил обострение геополитического соперничества между Россией, США и Китаем. Причем не только в глобальном контексте, но и в периметре Большой Евразии. Сложные моменты в данном стратегическом треугольнике присутствовали всегда. Однако уровень их управляемости в последние годы резко снижается. Таким образом, в разы увеличивается вероятность инцидентов, которые могут перерасти в полномасштабные конфликты.– Усиление противостояния ставит под вопрос эффективность глобальных институтов развития и безопасности в целом, – считает Президент Казахстана. – Ключевым трендом сегодняшнего дня становится «расшатывание» основ стратегической стабильности. Критической становится ситуация с договоренностями о ликвидации ракет средней и малой дальности. В подвешенном состоянии остается вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который действует до 2021 года. По словам Нурсултана Назарбаева, распад РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности) и проблема продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений могут обрушить систему контроля над боевыми арсеналами. И тогда мировые державы могут вернуться к гонке вооружений. Глава государства указал и на угрозу снижения роста мировой экономики в результате торговых войн. – Одна из них разворачивается между США и Китаем, на которые приходится треть мировой экономики, 20% глобального экспорта и более трети притока прямых инвестиций. Это приведет к снижению роста мировой экономики и, как следствие, к ухудшению положения в развивающихся странах. Бедность, безработица – хорошая почва для терроризма, миграции и сепаратизма. Точно таким образом обстоит положение в Афганистане, где продолжающаяся война привела к тяжелым последствиям, – отметил Президент. Нурсултан Назарбаев также остановился на проблеме экономических санкций, вводимых в одностороннем порядке, акцентировал внимание на высокой вероятности военной конфронтации в некоторых частях Большой Евразии.– Одним из наиболее «взрывоопасных» регионов является Ближний Восток, – заявил Президент. – Нестабильность вызвана кризисом в Сирии, сохранением политической напряженности в Ираке, гражданской войной в Ливии, внутренними вызовами развития в арабских странах. Все это усугубляется распадом ядерного соглашения с Ираном, которое было достигнуто непростым путем. Мировое сообщество, в том числе Казахстан, вело продолжительную работу над этим документом. Наша страна своим примером показала всему миру, что обладание ядерным оружием не является панацеей в вопросе обеспечения безопасности. Отказавшись от данного оружия, республика завоевала доверие международного сообщества.В будущем году, по мнению Президента, клубок нерешенных проблем может стать еще запутаннее, возвращая на Ближний Восток призрак большой войны. Особенно с учетом сохраняющейся угрозы международного терроризма и экстремизма.Еще одним риском Глава государства назвал нарастающие угрозы в сфере кибербезопасности.– 2018 год убедительно показал, что кибербезопасность становится совершенно новым измерением глобальной стабильности, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. – В это пространство переносится противостояние между основными державами. В ближайшие годы актуальность проблемы безопасности ядерных и других стратегических объектов, которые могут быть выведены из строя с помощью кибертехнологий, будет нарастать.При этом Глава государства также остановился на вопросе безопасности коммуникаций, используемых странами в условиях торговых и санкционных войн.– Сдерживающим фактором для стран выступает тесная экономическая взаимозависимость, сложившаяся в результате глобализации, – подчеркнул Президент. – Однако торговые войны и санкции будут размывать значение этого фактора. Всеобщая неопределенность ведет к балансированию стран на острие новой «холодной войны», последствия которой будут проигрышными абсолютно для всех.С целью поиска решений в преодолении глобальных вызовов Нурсултан Назарбаев выдвинул ряд важных инициатив. В частности, напомнил о своей идее, которая прозвучала на форуме АСЕМ в Брюсселе, о том, чтобы США, РФ, КНР, страны ЕС искали новые форматы диалога.– Я предложил площадку Астаны для того, чтобы эти четыре стороны могли обсудить проблемы в сфере экономики, политики и безопасности, – подчеркнул Глава государства. По словам Президента, настало время обновить Хельсинский заключительный акт 1975 года (документ, принятый на I Саммите ОБСЕ в Хельсинки и включающий декларацию основных принципов организации) и провести аналогичную конференцию по безопасности и сотрудничеству в 2020 году.– Понимаем, что процесс заключения нового соглашения будет непростым, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Поэтому целесообразно начать подготовку к итоговым переговорам уже в 2019 году. Безусловно, многое здесь будет зависеть от позиции мировых держав. В этой связи хотелось бы призвать крупные государства к совместной деятельности по заключению нового соглашения.Помимо этого, Глава государства подчеркнул важность установления доверительного диалога между ядерными державами. – Необходимо активизировать переговоры о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов, создании безъядерных зон. В свое время был принят Договор о нераспространении ядерного оружия. Однако, несмотря на это, некоторые государства стали его обладателями. Причина тому – отсутствие санкций, которые предусматривались в данном договоре, – считает Президент Казахстана.Отмечая необходимость решения спорных вопросов в сфере мировой торговли, Нурсултан Назарбаев предложил сторонам сесть за стол переговоров под эгидой ВТО в многостороннем формате.– Именно в Астане пройдет министерская встреча этой организации в 2020 году. Выход из ситуации мы видим в выработке единых справедливых правил торгово-инвестиционного сотрудничества. Наряду с этим решение проблемы торговых войн необходимо искать в реформировании ВТО, – указал Глава государства. – В нормы соглашений, регламентирующих деятельность этой организации, следует включить механизмы, повышающие цену несоблюдения правил.Возвращаясь к вопросам региональной безопасности, Президент Казахстана предложил создать организацию, аналогичную ОБСЕ, в Азии. – Казахстанская инициатива Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии могла бы стать фундаментом для будущей организации по безопасности и сотрудничеству в Азии. На пути к реализации этой идеи в качестве первого шага предлагаю провести совместное консультативное заседание ОБСЕ, СВМДА и Регионального форума АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) по безопасности, – сказал Нурсултан Назарбаев.Также Глава государства предложил организовать в столице конференцию по безопасности в Евразии на базе Астанинского клуба, используя опыт проведения такого авторитетного форума, как Мюнхенская международная конференция по безопасности. И указал на необходимость выработки Глобальной стратегии взаимодействия в области развития информационного пространства. В завершение Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность консолидации всех усилий во благо сохранения планеты для будущих поколений.– Евразийское пространство всегда являлось главной сценой истории, – сказал Президент. – Но только в последние несколько лет впервые возникли реальные очертания Большой Евразии. Основой для этого во многом стало эффективное взаимодействие ЕАЭС, Европейского союза и китайского проекта «Пояс и путь». Казахстан, будучи частью огромной Евразии, всегда выступал за открытый диалог и проводил миротворческую политику, прилагая усилия к примирению конфликтующих сторон и нередко добиваясь успеха в этом деле. Соединение миров – наша историческая миссия. В этом также и смысл проведения встреч Астана-клуба.Нурсултан Назарбаев выразил надежду на то, что в ходе экспертного обсуждения возникнут инновационные идеи по дальнейшему развитию Евразии на благо всех стран континента.Новая архитектура безопасностиПосле выступления Президента Казахстана своим видением решения актуальных проблем современности поделились иностранные политики, в разное время занимавшие в своих странах ключевые государственные посты.Одним из приоритетов внешней политики Казахстана является консолидация усилий всего мира по избавлению от ядерного оружия. В связи с этим экс-генеральный директор МАГАТЭ, лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадеи остановился на самой уязвимой части международной безопасности – ядерном оружии. Ситуация такова, что оно продолжает рассматриваться как единственная гарантия безопасности, инструмент влияния и престижа. Между тем доктрина обеспечения безопасности, основанная на обладании ядерным оружием, на его взгляд, крайне неустойчива. Сегодня в мире 15 тыс. ядерных боеголовок и 2 тыс. из них на боевом взводе. В результате киберманипуляций эта пружина может однажды распрямиться. Но есть и хорошие примеры. Банк низкообогащенного урана в Казахстане, который управляется МАГАТЭ, стал существенным шагом в деле снижения ядерной угрозы. Акцент на мирный атом – вот чего ждет человечество. Сегодня все больше наций и народов поддерживают идею тотального запрета ядерного оружия. – Надеюсь, – заключил экс-гендиректор МАГАТЭ, – что здравый смысл возобладает. Комментируя слова докладчика, Нурсултан Назарбаев отметил, что в мире сложилось несправедливое положение, когда мощным ядерным державам можно обладать ядерным оружием и совершенствовать его, а всем остальным странам это делать запрещается. По словам Президента РК, члены ядерного клуба должны начать процесс разоружения с себя. Мировая общественность должна обратиться напрямую к народам, парламентам всех стран, чтобы они ощутили сложность ситуации и приняли меры по запрещению ядерного оружия и установлению прочного мира.Еще одна тема, прозвучавшая на форуме, касалась ситуации в Афганистане. В своем выступлении экс-Президент этой страны Хамид Карзай поблагодарил Нурсултана Назарбаева за колоссальную помощь, оказанную Казахстаном. В Афганистан, к примеру, уже вернулись молодые люди, которые обучались в нашей стране. – Все мы в какой-то мере являемся заложниками истории и географии, – отметил экс-Президент Афганистана. – Мы связаны с Ираном, Турцией, Западной Азией, поэтому нас называют сердцем Азии. Но это не только благо, но и негативный груз. Сегодня афганское правительство работает над установлением мира, но вызовов не становится меньше. Хамид Карзай отметил, что афганцы учатся у Казахстана миролюбивой внешней политике, поддержанию баланса во имя будущего процветания, умению находить общий язык с другими странами. Сейчас появилась надежда на лучшее будущее. Этому способствуют российские и американские инициативы по установлению прочного мира в стране, в том числе предложения по переговорам с представителями талибана.– Надеемся, инициативы России и Соединенных Штатов дадут основания для присоединения других стран к мирному процессу, – заметил экс-президент Афганистана, отметив большую поддержку со стороны Казахстана.– У Вас есть инструментарий, есть мудрость и опыт, чтобы ускорить переговорный процесс, – обратился он к Нурсултану Назарбаеву. Экс-Премьер и министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу поддерживает необходимость установления прочного миропорядка. Надежда на такой порядок появилась после окончания «холодной войны». Но, к сожалению, сейчас ситуация изменилась. Поэтому так важно поддержать предложение Казахстана собрать все крупнейшие страны на переговоры в Астане.Для установления на планете прочного мира требуется ряд реформ, в том числе касающихся ООН. Необходимо не временное перемирие, а устойчивый мир, геополитическая стабильность. – При этом Турция всегда готова сотрудничать с Казахстаном, – заключил Ахмет Давутоглу.Экс-Премьер-министр Бельгии Ив Летерм в своем выступлении остановился на ключевых направлениях политики ЕС и назвал Казахстан ключевым партнером Евросоюза в обеспечении стабильности. Наша страна, по его мнению, играет ключевую роль в установлении связей между Европой и Азией. На основе доверияВ финальной части мероприятия Нурсултан Назарбаев ответил на вопросы участников встречи. Эксперты и аналитики интересовались мнением Президента Казахстана по широкому кругу вопросов. Говоря о перспективах антиядерных программ, Нурсултан Назарбаев напомнил о том, что именно Казахстан первым в мире закрыл крупнейший в мире ядерный испытательный полигон в Семипалатинске. – Думаю, никто не сделал того, что сделали мы, и с тех пор в антиядерных мероприятиях Казахстан является лидером, – подчеркнул Глава государства. – Думаю, необходимо возобновить мировые совещания и работу по антиядерной тематике, которую начинали Соединенные Штаты в период президентства Барака Обамы.Глава государства обратил также внимание на то, что после завершения Первой мировой войны по инициативе Президента США Вудро Вилсона была создана Лига наций. А после завершения Второй мировой войны Президент Франклин Рузвельт предложил создать ООН.– Доверие всего человечества было таково, что, как вы видите, и ООН, и Всемирный банк, и Международный валютный фонд размещены в Соединенных Штатах, в Вашингтоне и Нью-Йорке, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Со стороны США исходила справедливость, желание предотвратить столкновения. Нам остается всем вместе обратиться к господину Дональду Трампу, чтобы он вспомнил традиции своих предшественников. И если он сейчас предложит собраться и обсудить вопросы ядерного разоружения, думаю, не будет стран, которые бы не поддержали этого.Отвечая на вопрос директора московского международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофея Бордачева о перспективах развития интеграционных объединений, Глава государства отметил еще один важный аспект – необходимость взаимодействия между крупными экономическими союзами.– Я убежден, что Европейский союз и наш Евразийский экономический союз должны сотрудничать, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Мир не всегда будет балансировать на грани. Наступят времена, и обязательно придет осознание того, что весь Евразийский субконтинент может процветать только при условии взимоотношений на основе доверия. Альтернативы сотрудничеству ЕС и ЕАЭС нет, потому что это выгодно всем народам и государствам.Как отмечалось, взаимодействие на пространстве Евразии, основанное на взаимном уважении интересов друг друга, может привести к развитию и процветанию. И Центрально-Азиатский регион в силу своего географического положения и стабильного экономического и политического развития в будущем сыграет важную роль в формировании Большой Евразии.