​Клуб глобальных интересов

Риски и тренды

Выступая перед участниками заседания, Глава государства подчеркнул особую значимость и актуальность Астанинского клуба в процессе формирования и поиска решений в преодолении глобальных вызовов.

– Наш общий долг состоит в том, чтобы искать выход из губительной конфликтной спирали, которая закручивается в мировой геоэкономике и геополитике, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

При этом Президент остановился на ключевых маркерах и рисках новой реальности, отметив нарастающие противоречия между крупными державами, которые усиливают неустойчивость, делая события все менее предсказуемыми.

– Так называемый постбиполярный мировой порядок окончательно уходит в прошлое. На наших глазах формируются контуры Большой Евразии, – акцентировал внимание Глава государства.

В частности, Президент отметил обострение геополитичес­кого соперничества между Россией, США и Китаем. Причем не только в глобальном контекс­те, но и в периметре Большой Евразии. Сложные моменты в данном стратегическом треугольнике присутствовали всегда. Однако уровень их управляемости в пос­ледние годы резко снижается. Таким образом, в разы увеличивается вероятность инцидентов, которые могут перерасти в полномасштабные конфликты.

– Усиление противостояния ставит под вопрос эффективность глобальных институтов развития и безопасности в целом, – считает Президент Казахстана. – Ключевым трендом сегодняшнего дня становится «расшатывание» основ стратегической стабильнос­ти. Критической становится ситуация с договоренностями о ликвидации ракет средней и малой дальности. В подвешенном состоянии остается вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который действует до 2021 года.

По словам Нурсултана ­Назарбаева, распад РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности) и проб­лема продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений могут обрушить систему контро­ля над боевыми арсеналами. И тогда мировые державы могут вернуться к гонке вооружений.

Глава государства указал и на угрозу снижения роста мировой экономики в результате торговых войн.

– Одна из них разворачивается между США и Китаем, на которые приходится треть мировой экономики, 20% глобального экспорта и более трети притока прямых инвестиций. Это приведет к снижению роста мировой экономики и, как следствие, к ухудшению положения в развивающихся странах. Бедность, безработица – хорошая почва для терроризма, миграции и сепаратизма. Точно таким образом обстоит положение в Афганистане, где продолжающаяся война привела к тяжелым последствиям, – отметил Президент.

Нурсултан Назарбаев также остановился на проблеме экономических санкций, вводимых в одностороннем порядке, акцентировал внимание на высокой вероятности военной конфронтации в некоторых частях Большой Евразии.

– Одним из наиболее «взрывоопасных» регионов является Ближний Восток, – заявил Президент. – Нестабильность вызвана кризисом в Сирии, сохранением политической напряженности в Ираке, гражданской войной в Ливии, внутренними вызовами развития в арабских странах. Все это усугубляется распадом ядерного соглашения с Ираном, которое было достигнуто

непростым путем. Мировое сообщество, в том числе Казахстан, вело продолжительную работу над этим документом. Наша страна своим примером показала всему миру, что обладание ядерным оружием не является панацеей в вопросе обеспечения безопас­ности. Отказавшись от данного оружия, республика завоевала доверие международного сообщества.

В будущем году, по мнению Президента, клубок нерешенных проблем может стать еще запутаннее, возвращая на Ближний Восток призрак большой войны. Особенно с учетом сохраняющейся угрозы международного терроризма и экстремизма.

Еще одним риском Глава государства назвал нарастающие угрозы в сфере кибербезопасности.

– 2018 год убедительно показал, что кибербезопасность становится совершенно новым измерением глобальной стабильности, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. – В это пространство переносится противостояние между основными державами. В ближайшие годы актуальность проблемы безопасности ядерных и других стратегичес­ких объектов, которые могут быть выведены из строя с помощью кибертехнологий, будет нарастать.

При этом Глава государства также остановился на вопросе безопасности коммуникаций, используемых странами в условиях торговых и санкционных войн.

– Сдерживающим фактором для стран выступает тесная экономическая взаимозависимость, сложившаяся в результате глобализации, – подчеркнул Президент. – Однако торговые войны и санкции будут размывать значение этого фактора. Всеобщая неопределенность ведет к балансированию стран на острие новой «холодной войны», последствия которой будут проигрышными абсолютно для всех.

С целью поиска решений в преодолении глобальных вызовов Нурсултан Назарбаев выдвинул ряд важных инициатив. В частности, напомнил о своей идее, которая прозвучала на форуме АСЕМ в Брюсселе, о том, чтобы США, РФ, КНР, страны ЕС искали новые форматы диалога.

– Я предложил площадку Астаны для того, чтобы эти четыре стороны могли обсудить проблемы в сфере экономики, политики и безопасности, – подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, настало время обновить Хельсинский заключительный акт 1975 года (документ, принятый на I Саммите ОБСЕ в Хельсинки и включающий декларацию основных принципов организации) и провести аналогичную конференцию по безопасности и сотрудничеству в 2020 году.

– Понимаем, что процесс зак­лючения нового соглашения будет непростым, – сказал ­Нурсултан Назарбаев. – Поэтому целесообразно начать подготовку к итоговым переговорам уже в 2019 году. Безусловно, многое здесь будет зависеть от позиции мировых держав. В этой связи хотелось бы призвать крупные государства к совместной деятельности по заключению нового соглашения.

Помимо этого, Глава государства подчеркнул важность установления доверительного диалога между ядерными державами.

– Необходимо активизировать переговоры о дальнейшем сок­ращении ядерных арсеналов, создании безъядерных зон. В свое время был принят Договор о нераспространении ядерного оружия. Однако, несмотря на это, некоторые государства стали его обладателями. Причина тому – отсутствие санкций, которые предусматривались в данном договоре, – считает Президент Казахстана.

Отмечая необходимость решения спорных вопросов в сфере мировой торговли, Нурсултан Назарбаев предложил сторонам сесть за стол переговоров под эгидой ВТО в многостороннем формате.

– Именно в Астане пройдет министерская встреча этой организации в 2020 году. Выход из ситуации мы видим в выработке единых справедливых правил торгово-инвестиционного сотрудничества. Наряду с этим решение проблемы торговых войн необходимо искать в реформировании ВТО, – указал Глава государства. – В нормы соглашений, регламентирующих деятельность этой организации, следует включить механизмы, повышающие цену несоблюдения правил.

Возвращаясь к вопросам региональной безопасности, Президент Казахстана предложил создать организацию, аналогичную ОБСЕ, в Азии.

– Казахстанская инициатива Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии могла бы стать фундаментом для будущей организации по безопасности и сотрудничеству в Азии. На пути к реализации этой идеи в качестве первого шага предлагаю провести совместное консультативное заседание ОБСЕ, СВМДА и Регионального форума АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) по безо­пасности, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Глава государства предложил организовать в столице конференцию по безопасности в Евразии на базе Астанинского клуба, используя опыт проведения такого авторитетного форума, как Мюнхенская меж­дународная конференция по безопасности. И указал на необходимость выработки Глобальной стратегии взаимодействия в области развития информа­ционного пространства.

В завершение Нурсултан ­Назарбаев подчеркнул важность консолидации всех усилий во благо сохранения планеты для будущих поколений.

– Евразийское пространство всегда являлось главной сценой истории, – сказал Президент. – Но только в последние несколько лет впервые возникли реальные очертания Большой Евразии. Основой для этого во многом стало эффективное взаимодействие ЕАЭС, Европейского союза и китайского проекта «Пояс и путь». Казахстан, будучи час­тью огромной Евразии, всегда выступал за открытый диалог и проводил миротворческую политику, прилагая усилия к примирению конфликтующих сторон и нередко добиваясь успеха в этом деле. Соединение миров – наша историческая миссия. В этом также и смысл проведения встреч Астана-клуба.

Нурсултан Назарбаев выразил надежду на то, что в ходе эксперт­ного обсуждения возникнут инновационные идеи по дальнейшему развитию Евразии на благо всех стран континента.

Новая архитектура безопасности

После выступления Президента Казахстана своим видением решения актуальных проблем современности поделились иност­ранные политики, в разное время занимавшие в своих странах ключевые государственные посты.

Одним из приоритетов внешней политики Казахстана является консолидация усилий всего мира по избавлению от ядерного оружия. В связи с этим экс-генеральный директор МАГАТЭ, лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадеи остановился на самой уязвимой части международной безопас­ности – ядерном оружии.

Ситуация такова, что оно продолжает рассматриваться как единственная гарантия безопас­ности, инструмент влияния и престижа. Между тем доктрина обеспечения безопасности, основанная на обладании ядерным оружием, на его взгляд, крайне неустойчива. Сегодня в мире 15 тыс. ядерных боеголовок и 2 тыс. из них на боевом взводе. В результате киберманипуляций эта пружина может однажды распрямиться.

Но есть и хорошие примеры. Банк низкообогащенного урана в Казахстане, который управляется МАГАТЭ, стал существенным шагом в деле снижения ядерной угрозы. Акцент на мирный атом – вот чего ждет человечество. Сегодня все больше наций и народов поддерживают идею тотального запрета ядерного оружия.

– Надеюсь, – заключил экс-гендиректор МАГАТЭ, – что здравый смысл возобладает.

Комментируя слова докладчика, Нурсултан Назарбаев отметил, что в мире сложилось не­справедливое положение, когда мощным ядерным державам можно обладать ядерным оружием и совершенствовать его, а всем остальным странам это делать запрещается. По словам Президента РК, члены ядерного клуба должны начать процесс разоружения с себя.

Мировая общественность должна обратиться напрямую к народам, парламентам всех стран, чтобы они ощутили сложность ситуации и приняли меры по запрещению ядерного оружия и установлению прочного мира.

Еще одна тема, прозвучавшая на форуме, касалась ситуации в Афганистане. В своем выступлении экс-Президент этой страны Хамид Карзай поблагодарил Нурсултана Назарбаева за колоссальную помощь, оказанную Казахстаном. В Афганистан, к примеру, уже вернулись молодые люди, которые обучались в нашей стране.

– Все мы в какой-то мере являемся заложниками истории и географии, – отметил экс-Президент Афганистана. – Мы связаны с Ираном, Турцией, Западной Азией, поэтому нас называют сердцем Азии. Но это не только благо, но и негативный груз.

Сегодня афганское правительство работает над установлением мира, но вызовов не становится меньше. Хамид Карзай отметил, что афганцы учатся у Казахстана миролюбивой внешней политике, поддержанию баланса во имя будущего процветания, умению находить общий язык с другими странами.

Сейчас появилась надежда на лучшее будущее. Этому способствуют российские и американские инициативы по установлению прочного мира в стране, в том числе предложения по переговорам с представителями талибана.

– Надеемся, инициативы России и Соединенных Штатов дадут основания для присоединения других стран к мирному процессу, – заметил экс-президент Афганистана, отметив большую поддержку со стороны Казахстана.

– У Вас есть инструментарий, есть мудрость и опыт, чтобы ускорить переговорный процесс, – обратился он к Нурсултану Назарбаеву.

Экс-Премьер и министр иност­ранных дел Турции Ахмет Да­вутоглу поддерживает необходимость установления прочного миропорядка. Надежда на такой порядок появилась после окончания «холодной войны». Но, к сожалению, сейчас ситуация изменилась. Поэтому так важно поддержать предложение Казахстана собрать все крупнейшие страны на переговоры в Астане.

Для установления на планете прочного мира требуется ряд реформ, в том числе касающихся ООН. Необходимо не временное перемирие, а устойчивый мир, геополитическая стабильность.

– При этом Турция всегда готова сотрудничать с Казахстаном, – заключил Ахмет Давутоглу.

Экс-Премьер-министр Бельгии Ив Летерм в своем выступлении остановился на ключевых направлениях политики ЕС и назвал Казахстан ключевым партнером Евросоюза в обеспечении стабильности. Наша страна, по его мнению, играет ключевую роль в установлении связей между Европой и Азией.

На основе доверия

В финальной части мероприя­тия Нурсултан Назарбаев ответил на вопросы участников встречи. Эксперты и аналитики интересовались мнением Президента Казахстана по широкому кругу вопросов.

Говоря о перспективах антиядерных программ, Нурсултан Назарбаев напомнил о том, что именно Казахстан первым в мире закрыл крупнейший в мире ядерный испытательный полигон в Семипалатинске.

– Думаю, никто не сделал того, что сделали мы, и с тех пор в антиядерных мероприятиях Казахстан является лидером, – подчеркнул Глава государства. – Думаю, необходимо возобновить мировые совещания и работу по антиядерной тематике, которую начинали Соединенные Штаты в период президентства Барака Обамы.

Глава государства обратил также внимание на то, что после завершения Первой мировой войны по инициативе Президента США Вудро Вилсона была создана Лига наций. А после завершения Второй мировой войны Президент Франклин Рузвельт предложил создать ООН.

– Доверие всего человечества было таково, что, как вы видите, и ООН, и Всемирный банк, и Международный валютный фонд размещены в Соединенных Штатах, в Вашингтоне и Нью-Йорке, – сказал ­Нурсултан Назарбаев. – Со стороны США исходила справедливость, желание предотвратить столкновения. Нам остается всем вместе обратиться к господину Дональду Трампу, чтобы он вспомнил традиции своих предшественников. И если он сейчас предложит собраться и обсудить вопросы ядерного разоружения, думаю, не будет стран, которые бы не поддержали этого.

Отвечая на вопрос директора московского международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофея Бордачева о перспективах развития интеграционных объединений, Глава государства отметил еще один важный аспект – необходимость взаимодействия между крупными экономическими союзами.

– Я убежден, что Европейский союз и наш Евразийский экономический союз должны сот­рудничать, – сказал ­Нурсултан ­Назарбаев. – Мир не всегда будет балансировать на грани. Наступят времена, и обязательно придет осознание того, что весь Евразийский субконтинент может процветать только при условии взимоотношений на основе доверия. Альтернативы сотрудничеству ЕС и ЕАЭС нет, потому что это выгодно всем народам и государствам.

Как отмечалось, взаимодействие на пространстве Евразии, основанное на взаимном уважении интересов друг друга, может привести к развитию и процветанию. И Центрально-Азиатский регион в силу своего географичес­кого положения и стабильного экономического и политического развития в будущем сыграет важную роль в формировании Большой Евразии.