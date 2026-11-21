Проект рассчитан на решение нескольких задач: повысить правовую грамотность школьников, воспитать уважение к законам, помочь определиться с будущей профессией.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini AI

Для клуба «Прокурор ізбасарлары» выделен специально оборудованный кабинет на первом этаже прокуратуры Аркалыка. Членами клуба уже стали 13 старшеклассников из разных школ города. Занятия для них проводятся каждую субботу в интерактивном формате: лекции, открытые дискуссии, изучение основ правовых дисциплин, таких как теория государства и права и основы юриспруденции.

Руководит клубом ответственный сотрудник прокуратуры города при содействии педагога-­организатора из Детско-юношеского центра «Жасулан». К работе активно привлекаются ветераны органов прокуратуры и действующие сотрудники, представители иных правоохранительных органов. Это позволит школьникам получать знания из первых уст и знакомиться с реальной деятельностью правоохранительной системы.

– Многолетний труд, профессионализм и преданность служебному долгу ветеранов органов прокуратуры служат достойным примером для молодого поколения, обеспечивая преемственность традиций и сохранение лучших ценностей прокурорской службы, – отмечает прокурор города Аркалыка Нуржан Турысбеков.