Клубок счастья

В Шымкентском зоопарке появились малыши, которых ждали больше тридцати лет

фото Любови Доброты

Десять маленьких удавов

В кабинете заведующей секцией «Террариум» Шымкентского зоопарка Раисы Долговой теперь есть необычный живой клубок.

Десять маленьких удавов переплелись, словно решили держаться вместе, пока большой мир вокруг еще слишком непривычен. Картина почти умилительная. Но за ней стоит событие, которого в зоопарке ждали больше трех десятилетий: у обыкновенных удавов наконец появилось потомство.

Малыши родились в конце августа. Теперь главная задача специалистов – помочь каждому из них вырасти. Ведь рождение детенышей в зоопарке – не счастливый финал, а начало большой работы.

Последний раз обыкновенные удавы приносили потомство в Шымкентском зоопарке в начале 1990-х годов. Нынешние родители прибыли из московского и минского зоопарков. Когда специалисты соединили змей, оставалось надеяться, что знакомство окажется удачным.

Результат – десять малышей. Обыкновенные удавы относятся к яйцеживо­родящим животным: детеныши развиваются в яйцевых оболочках внутри организма матери и рождаются уже сформировавшимися. Поэтому привычной кладки, которую можно было бы отправить в инкубатор, на этот раз не было.

Роды прошли практически незаметно для посторонних. Утром сотрудники пришли на работу и обнаружили, что малыши уже появились на свет. Весь процесс мог занять всего несколько часов.

Однако считать пополнение окончательно состоявшимся пока рано. Специалисты внимательно наблюдают за каждым: как он развивается, когда начинает питаться и насколько хорошо растет.

В первые дни змейки обходятся запасами желтка. К кормлению приступают после первой линьки, сроки которой у каждого детеныша индивидуальны. По словам Раисы Долговой, впервые малышей покормили новорожденными крысятами. Большинство взяли корм, но несколько пока отстают в развитии.

Оставлять детенышей с родителями нельзя. У большинства рептилий нет выраженной родительской заботы, характерной для многих млекопитающих и птиц. Поэтому малышей отселили: теперь их безопасность и выживание зависят от внимательности сотрудников.

Удавы – лишь одна из историй о том, как складывается семейная жизнь обита­телей зоопарка. Одни регулярно приносят потомство, другим годами не удается обзавестись малышами, а третьим сотрудники пока только подыскивают подходящую пару.

Вместе в бассейне, но без пополнения

У бегемотов – своя история. В бассейне Глория и Мушкетер спокойно плавают рядом и, кажется, вполне довольны общест­вом друг друга. Со стороны их семейная жизнь выглядит вполне благополучной. Вот только потомства в зоопар­ке ждут уже не первый год.

Все надежды сотрудников на продолжение бегемотьего рода связаны с Глорией и ее партнером Мушкетером, который приехал в Шымкент из Московского уголка Дурова. Глория – местная жительница. Она родилась в 2015 году и стала дочерью Турсуна и Ламбады. Ее отец вошел в историю зоопарка как первый бегемот, появившийся на свет в Шымкенте и впоследствии оставивший потомство. Его отец Султан прибыл на юг Казахстана из Рижского зоопарка, а мать Ламбада – из Николаева.

Рождение Глории стало важным событием для зоопарка. До этого две попытки размножения завершились трагически: оба предыдущих детеныша не выжили. Теперь сотрудники надеются, что именно Глория и Мушкетер смогут продолжить эту семейную историю. Между животными, по наблюдениям специалистов, бывает взаимный интерес, однако до появления потомства дело пока не дошло.

Возраст, состояние здоровья и физиология влияют на возможность размножения. Даже если животные живут вмес­те и внешне хорошо ладят, это еще не означает, что у них появятся детеныши.

Впрочем, не все истории в зоопарке складываются даже в дружбу. У амурского тигра по кличке Бек пока не получается наладить отношения с самками. Их пробовали менять, но характеры не совпадали.

Специалисты знают: подобрать пару – не значит гарантировать симпатию. Даже если животные подходят друг другу по возрасту и состоянию здоровья, они могут не принять партнера.

Сложности есть и с амурским лео­пардом. Для него тоже ищут самку. Хищник приехал в зоопарк молодым и лишь теперь достиг возраста, когда можно задумываться о размножении. Кроме того, это редкое краснокнижное животное, поэтому поиск партнера связан с дополнительными согласованиями и ограничениями на перевозку.

Для самки зубра Ярославны также ищут самца. У белохвостого орлана другая проблема: самка может откладывать яйца, но без подходящего партнера они остаются неоплодотворенными.

За каждым таким случаем – своя задача: найти подходящее животное, учесть особенности вида и обеспечить условия, при которых размножение действительно возможно.

Кто приносит потомство чаще

Есть в зоопарке и более предсказуемые истории. Пятнистые олени и лани приносят малышей практически каждый год.

Размножаются и другие копытные. У птиц и рыб смена поколений тоже проис­ходит регулярно, хотя посетители не всегда замечают этот процесс.

В прошлом году у кенгуру родился малыш, а весной случилось новое пополнение. Любопытно наблюдать, как детеныш постепенно начинает покидать материнскую сумку и осваивать окружающее пространство.

Заместитель директора зоопарка Меруерт Елубаева отмечает, что при подходящих условиях размножение становится закономерным результатом благополучной жизни животных.

Но задача зоопарка не ограничивается разведением животных. Одна из его целей – сохранение редких видов и их генетического разнообразия. В перспективе разведение может помогать программам сохранения видов, в том числе возвращения отдельных животных в естественную среду. Для этого необходимы специальные программы и предварительная оценка возможности выпуска.

При этом далеко не каждое животное, родившееся в зоопарке, предназначено для возвращения в природу. Иногда его дальнейшая жизнь связана с другими зоологическими учреждениями, где оно может стать частью племенной программы.

Когда малышей становится слишком много

Кажется, что рождение потомства – всегда радость. Но для зоопарка каждый новый детеныш – еще и ответственность, к которой нужно подготовиться заранее.

Особенно остро этот вопрос стоит в террариуме. Питоны способны размножаться регулярно, а содержание змей требует специальных условий. Если потомство одновременно появится у нескольких пар, специалистам придется решать, где разместить подрастающих животных, чем их кормить и как обеспечить каждому необходимый уход.

Поэтому даже потенциально подходящих партнеров не всегда спешат соединять. Важно не только получить потомство, но и понимать, что будет с ним дальше. Возможности передавать змей другим зоопаркам и специализированным организациям ограничены, а любые перемещения животных требуют соблюдения установленных правил.

С редкими видами свои сложности. Поиск пары может затянуться на годы, а его перевозка из другого зоопарка – потребовать дополнительных согласований.

Так что работа специалистов – это не только ожидание пополнения, но и умение вовремя остановиться, просчитать возможности и позаботиться о будущем каждого питомца.

Пока мы беседуем с Раисой Долговой, десять маленьких удавов по-прежнему переплетаются в живой клубок. На первый взгляд они кажутся почти одинаковыми, но каждому предстоит собственный путь: научиться питаться, расти и набирать силу. За развитием одних нужно лишь наблюдать, другим может понадобиться особая помощь.

Тридцать лет ожидания позади. Теперь у сотрудников другая задача – сделать все, чтобы эти десять маленьких жизней состоялись.