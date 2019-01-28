Ключ "Евровидения" передали Тель-Авиву

В мире
5479
Фото с сайта eurovision.tv
Португальская столица Лиссабон передала Израилю символический ключ песенного конкурса «Евровидение», который в 2019 году пройдет в Тель-Авиве, сообщает Rosbalt.ru.

В ходе торжественной церемонии в тель-авивском Музее искусств вице-мэр Лиссабона Дуарте Кордейро отдала ключ местному мэру Рону Хульдаи.

С этого дня Тель-Авив считается официальной столицей «Евровидения». Мэр города пообещал сделать лучшее шоу «в самом крутом городе мира».

За передачей ключа последовала жеребьевка, определившая номера выступающих в полуфиналах.

