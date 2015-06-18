Ключ к идентичности

Как отметил депутат Мажилиса Мурат Ахмадиев, культура – ключевое достояние государства, цель и смысл общественного развития. Современный подход к пониманию культуры определяет формирование новой социальной среды, становится ключом ко всеказахстанской идентичности нации, единого будущего.
Ведь как отмечал Президент Нурсултан Назарбаев, опыт самых динамичных наций мира наглядно демонстрирует, что без прочного культурного стержня в современном мире немыслим экономический и политический успех страны.
– Единство и толерантность нашей многонациональной нации являются главными конкурентными преимуществами в духовной сфере. А новая идея «Мәңгілік Ел» – это национальная идея нашего общеказахстанского дома, мечта наших предков. «Мәңгілік Ел» – это новая идеологическая концепция, направленная на объединение, сплочение и согласие казахстанского народа, – подчеркнул М. Ахмадиев.
В свою очередь депутат Мажилиса Оразкуль Асангазы добавила, что культура обладает огромным духовно-нравственным потенциалом:
– Традиции казахского народа, передающиеся веками от одного поколения другому способствуют сплочению народа Казахстана. Педагогический потенциал казахской традиционной культуры, наследование лучших духовно-нравственных ценностей и идеалов, воплощенных в различных видах народного и классического искусства, позволяют решать задачи воспитания и всестороннего развития личности, прививая любовь к труду, культуре, народу, Родине.