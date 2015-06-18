Ключ к идентичности

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Жулдыз АЙТЖАНОВА
Как отметил депутат Мажилиса Мурат Ахмадиев, культура – ключевое достояние государства, цель и смысл общественного развития. Современный подход к пониманию культуры определяет формирование новой социальной среды, становится ключом ко всеказахстанской идентичности нации, единого будущего.
Ведь как отмечал Президент Нурсултан­ Назарбаев, опыт самых динамичных наций мира наглядно демонстрирует, что без прочного культурного стержня в современном мире немыслим экономический и политический успех страны.
– Единство и толерантность нашей многонациональной нации являются главными конкурентными преимуществами в духовной сфере. А новая идея «Мәңгілік Ел» – это нацио­нальная идея нашего общеказах­станского дома, мечта наших предков. «Мәңгілік Ел» – это новая идеологическая концепция, направленная на объединение, сплочение и согласие казахстанского народа, – подчерк­нул М. Ахмадиев.
В свою очередь депутат Мажилиса Оразкуль Асангазы добавила, что культура обладает огромным духовно-нравственным потенциалом:
– Традиции казахского народа, передающиеся веками от одного поколения другому способствуют сплочению народа Казахстана. Педагогический потенциал казахской традиционной культуры, наследование лучших духовно-нравственных ценностей и идеалов, воплощенных в различных видах народного и классического искусства, позволяют решать задачи воспитания и всестороннего развития личности, прививая любовь к труду, культуре, народу, Родине.

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