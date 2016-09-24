​Ключ к согласию и диалогу

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Представители разных этносов изучают казахский язык, традиционно демонстрируя свои успехи во время празднования Дня языков народа Казахстана. На протяжении месяца в области повсеместно проходили конкурсы, акции, форумы, музыкально-литературные вечера, книжные выставки, «круглые столы», в ходе которых обсуждались новые формы и подходы в изучении государственного языка, расширение сферы его употребления. В школах, колледжах и институтах, на предприятиях и в трудовых коллективах прошли мероприятия, рассказывающие о культуре, истории, быте всех народов, проживающих на территории области.

К примеру, полицейские Южного Казахстана организовали конкурс «Национальности – разные, язык – один». В нем приняли участие 15 команд, сформированных на базе городских и районных отделов внутренних дел. Конкурсанты представили национальные традиции и обычаи, одежду и кухню, познакомили с песенной и танцевальной культурой народов. Лучшей стала команда Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента. Второе место – у команд Тюлькубасского РОВД и Сарыагашского РУВД.

Всех победителей наградили ценными подарками и грамотами. Руководство ДВД ЮКО считает, что такие мероприятия содействуют сохранению и укреплению межнацио­нального и межконфессионального согласия и единства народов Казахстана, а потому их проведение становится доброй традицией.

Итоги многогранной работы по пропаганде и изу­чению казахского языка подведены в ходе торжественного мероприятия «Мәңгі елдің мәңгілік тілі». Его организовало областное управление по развитию языков, архивов и документации. Аудиторию со сцены Южно-Казахстанского областного русского драматического театра приветствовал заместитель акима облас­ти Уласбек Садибеков, отметивший, что язык – это история народа, его душа, ключ к согласию и диалогу между представителями всех этносов, благополучию и сплочению наций. Он является опорой, укреп­ляющей взаимоотношения людей.

В Южном Казахстане изучение государственного языка поставлено на достаточно высокий уровень. Этому способствуют педагоги, преподаватели языковых центров, общественные деятели, руководители этнокультурных объединений. Многие из них за вклад в изучение казахского языка отмечены благодарственными письмами акима области, Министерства культуры и спорта, партии «Нур Отан», областного маслихата. Среди них – председатель грузинского этнокультурного объединения Заал Бочорошвили, руководитель немецкого национального культурного центра Иосиф Бахман.

Награды удостоена и Роза Пак, председатель корейского этнокультурного объединения, родители которой оказались в казахских степях в годы репрессий.

– Я всегда помню, что наши родители выжили в сталинские времена благодаря казахам, – говорит Р. Пак. – Постоянно рассказываю об этом детям и своим ученикам. Многие сейчас начали забывать те страшные дни, когда привозили наших предков в Казахстан целыми вагонами, как казахские семьи делились последним кусочком хлеба, несмотря на то что самим порой нечем было кормить семью. Наш народ никогда этого не забудет, и самое малое, что мы можем сделать в знак признательности и благодарности, – выучить государственный язык и говорить на нем.

В Южно-Казахстанской области в 11 из 20 областных этнокультурных объединений работают воскресные школы, в которых организовано изучение родного и государственного языков. Следует отметить, что 91% жителей области владеют государственным языком, русский в совершенстве знают 62,5%, английский – 8%. В регионе созданы и работают 14 центров по обу­чению языкам, где уже занимались около 4 тыс. жителей области.

Фестиваль продолжил праздничный концерт, где свое искусство показали представители разных этносов. Зал дружно подпевал, ведь многие мелодии независимо от того, на каком языке они звучали, хорошо знакомы людям всех национальностей. В фойе театра развернулась выставка декоративно-прикладного искусства.

