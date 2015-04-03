Ключ к трансграничному рынку

Для того чтобы перспективы Единого экономического пространства стали реальностью, специалисты Евразийской экономической комиссии уже проделали огромную работу. Общий рынок госзакупок между Россией и Беларусью действует с 1 января 2013 года, теперь в эту систему должен включиться и Казахстан.Подготовительный этап пройден – завершены процессы гармонизации законодательства, внедрения информационных технологий. Задача нынешнего года – решить организационные вопросы, связанные с созданием единой системы криптографической защиты. Она приведет к общему знаменателю технические параметры участия в торгах, даст возможность идентифицировать того или иного игрока и обеспечить его безопасность.– Объем государственных закупок в 2013 году составил 266 миллиардов долларов. Из них на долю Армении приходится 1,2 миллиарда, Беларуси – 5,1 миллиарда, Казахстана – 9,3 миллиарда, России – 250,4 миллиарда. Для сравнения, в 28 странах ЕС объем этого рынка равен 300 миллиардам долларов. Это напрямую демонстрирует возможности Евразийского экономического союза, а ведь мы находимся только в начале пути, – отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан Алдабергенов на международной конференции в Минске, где обсуждались детали и перспективы единого рынка госзакупок.При этом доля электронных торгов между государствами – членами ЕАЭС составляет пока 42%. Довести этот показатель до 60% в текущем году позволит мониторинг национальных законодательств и практики – бизнес-кругам попросту необходимо наработать достаточный опыт в проведении торгов в едином экономическом пространстве.Встреча в Минске, уже вторая за последние два года, позволила им, что называется, «сверить часы», ознакомиться с правоприменительной практикой товарищей по союзу. К примеру, в Казахстане сегодня действует единая государственная площадка проведения госзакупок, в России их пять, и находятся они в частных руках, в Беларуси – две. По мнению Н. Алдабергенова, такое положение дел – хороший стимул к развитию конкуренции.В унисон министру рассуждает и председатель суда Евразийского экономического союза Александр Федорцов:– Открытие электронного рынка государственных закупок способствует значительному увеличению числа поставщиков. Это заставляет игроков рынка совершенствовать предложения, стремясь к более высокому качеству оказания услуг. Наша задача – пресекать нарушения правил свободной конкуренции. Показателем этой работы может служить рассмотрение порядка 10 заявлений на отмену нормативно-правовых документов, ограничивающих участие в торгах тех или иных поставщиков.Подобные «недопонимания» действительно периодически происходят между производителями стран – участниц ЕАЭС. Однако именно это и позволяет совершенствовать правоприменительную практику в Едином экономическом пространстве. Для того чтобы его участники могли чувствовать себя в общем рынке госзакупок также уверенно и свободно, как и на национальном уровне, ЕЭК проводит последовательную работу.– У нас есть полное взаимопонимание и единая цель, – говорит заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Климов. После решения принципиального вопроса о создании сервиса третьей доверенной стороны, который бы подтверждал подлинность криптографической подписи национального уровня на уровне союза, мы откроем новые возможности для производителей единого рынка. Нужно отметить, что опыт трансграничности в электронных торгах, который сегодня есть у ЕАЭС, весьма опережает коллег по Европейскому союзу. Другими словами, у нас уже есть ответы на вопросы, которые там только задают себе. Надеюсь, что с помощью ЕЭК этот опыт мы сможем привнести в процесс формирования стандартов электронных торгов уже на международном уровне.Практика Евразийского экономического союза большое значение имеет и для развития законодательства на национальном уровне. Сегодня в Мажилисе Парламента РК на рассмотрении находится проект закона «О государственных закупках», преследующий цель гармонизировать правоприменительную практику в Казахстане с договором о ЕАЭС. Положения законодательного акта значительно упрощают систему государственных закупок, минимизируя коррупционные риски и повышая защиту прав и интересов потенциальных поставщиков.– В частности, законопроект предусматривает внедрение двух новых способов государственных закупок через электронный магазин и с применением механизма предварительного квалификационного отбора поставщиков, – пояснил депутат Мажилиса Парламента РК Амерхан Рахимжанов. – Упрощается порядок проведения конкурса и аукциона, внедряется система торгов на понижение в режиме реального времени.Для недопущения коррупционных проявлений законопроект предусматривает создание институтов общественного контроля, предварительного обсуждения технических спецификаций, мониторинга государственных закупок. Так, по словам А. Рахимжанова, предлагается внедрить досудебный порядок урегулирования споров между заказчиком и потенциальным поставщиком.