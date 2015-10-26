Ключевая тема – качество Свежий выпуск 440 Наталья ВАЛУЙСКАЯ

В форуме приняли участие представители центральных органов здравоохранения, медвузов и колледжей, научных центров, других структур отрасли, а также делегации из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Азербайджана. Отмечалось, что в Казахстане трудится 175-тысячная армия медработников, ежегодно 40 тыс. специалистов проходят ступени непрерывного образования.

В ходе конгресса состоялось пленарное заседание стран – участниц ЕАЭС, где обсуждались возможности гармонизации систем НМО/;НПР. Председатель правления Казахского медицинского университета непрерывного образования Галымжан Тогизбаев сообщил, что в рамках союза на следующий год планируется разработать совместные учебные программы по подготовке медицинских кадров и создать объединение по постдипломному образованию.



