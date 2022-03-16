Ключевое звено породного преобразования

По мнению специалистов, достичь нужных результатов в деле повышения продуктивности скота не удается из-за слабой поддержки государством современных технологий воспроизводства сельхозживотных.

Стадо, в которое не вливается свежая кровь, или, говоря научным языком, лишенное породного преобразования, ожидает постепенное измельчание и де­градация. От поколения к поколению коровы в нем дают все меньше молока, теряют в росте, весе. Аналогичная трансформация характерна и для других видов продуктивных животных – лоша­дей, овец, верблюдов, свиней…

Как отмечают зоотехники-селекционеры, несмотря на принимаемые меры по улучшению продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, переломить в корне ситуацию, сложившуюся в казахстанском животноводстве, пока не удается. Поэтому вопросы породного преобразования, селекции животных остаются приоритетными.

В русле стоящих перед животноводческой отраслью АПК задач строится работа АО «Республиканский центр по племенному делу в животноводстве «Асыл түлік», созданного в 2001 году на базе трех региональных племенных станций.

– Основная задача акционерного общества – обеспечение фермерских хозяйств и других сельхозформирований, занимающихся разведением скота, качественным генетическим материалом племенных быков и баранов-производителей, – говорит председатель правления АО Болат Сейсенов. – Таким путем хозяйственники могут улучшить потенциал разводимого скота.

В настоящее время в племенном центре содержится 25 высокопородных быков-производителей отечественной и зарубежной селекции, районированных и адаптированных к местным условиям. Они представляют востребованные ныне породы казахской белоголовой, аулиекольской, голштинской, герефордской, симментальской, калмыцкой и другие. На площадке племцентра с 2021 года есть и племенные бараны-производители эдильбайской и гиссарской пород. Их дополнили завезенные из Европы гемпширы.

От баранов-производителей для дальнейшей криоконсервации (замораживания и длительного хранения) здесь получают семя востребованных пород мелкого рогатого скота.

По мнению главы племенного центра, достичь нужных резуль­татов в деле улучшения породнос­ти стад не удается из-за слабой поддержки государством современных технологий воспроизводства сельхозживотных.

– Маточное поголовье крупного рогатого скота в республике насчитывает более 3,5 миллиона животных, – рассуждает Болат Сейсенов. – Для его осеменения как и прежде используются быки-производители. Однако этот метод имеет ряд недостатков. Назову их. Очень часто запущенные в стадо быки сами являются разносчиками инфекции. В итоге к осени основная часть поголовья в стаде оказывается зараженной. Как следствие – недополученный приплод, в конечном итоге – крах планов по формированию продуктивного стада. При вольной случке растел коров растягивается по времени на месяцы.

В общем, с точки зрения хо­зяйствования календарный разброс нерационален: бычки неравномерно набирают вес, их невозможно сбыть оптом. При позднем осеменении коровы ее стельность приходится на осенние месяцы, когда уже нет изобилия сочной зеленой травы, что также сказывается на развитии плода и будущем здоровье теленка. Наконец, для стада в 100 коров требуется четыре быка-производителя. Стоимость каждого из них – не менее 1 млн тенге. Для сравнения: при использовании современных технологий семенем одного племенного быка можно осеменить до 10 тыс. коров.

И все же год за годом сложившийся порядок вещей сохраняется. По мнению собеседника, все дело в том, что, несмотря на все названные недостатки вольной случки, ее существование поддержано в рамках соответствую­щей госпрограммы, на которую выделяются большие государственные субсидии. Это обстоятельство и заставляет смотреть сквозь пальцы на существующие проблемы в данной сфере. Как и на те, что выявляются в системе завоза из-за рубежа поголовья, не адаптированного к местным условиям и пастбищам, с болезнями инфекционного и паразитарного характера, к лечению и профилактике которых казах­станские специалисты не готовы.

– Если человека из нашей страны переселить, скажем, в Африку, ему потребуется не один год для адаптации на новом месте, – говорит Болат Сейсенов. – Животному, завезенному к нам из дальней страны, также необходимо время для акклиматизации. Но пока говорить о таком времени не приходится. Еще одна проблема – работа множества иностранных дистрибьютерных центров, поставляющих в республику семенной материал животных из зарубежных стран. По имею­щейся информации, зачастую хозяйствам поставляется семя сомнительного качества, от животных, находившихся в совершенно другом климатическом режиме, условиях содержания и эксплуатации. Поэтому приходится констатировать ухудшение качества приплода и здоровья поголовья.

В целом зависимость от импортного генетического материала – показатель нынешнего состояния отечественной базы селекционных достижений и утраты научных разработок в области племенного дела и генетики в животноводстве.

По мнению ученых, переход к использованию технологий искусственного осеменения в животноводстве устраняет ворох накопившихся проблем, дает хозяйствам возможность улучшить селекционную и племенную работу и достичь поставленной цели.

В настоящее время охват искусственным осеменением поголовья животных в хозяйст­вах всех форм собственности едва превышает 4%. Правда, благодаря работе племенного центра и отечественных дис­трибьютерных центров наметились тенденции роста данного показателя.

Каждый год растут объемы реализации племенного материала: хозяйствам поставляется свыше 250 тыс. доз спермы КРС и мелкого рогатого скота. В генофонде банка «Асыл түлік» содержится и хранится более 6,4 млн доз качественного племенного материала востребованных пород племенных быков и баранов-производителей. Формироваться банк начал еще в советский период, и его следует считать достоянием отечественной науки и сельского хозяйства.

Казахстанские животноводы проявляют все больший интерес к рекомендациям ученых-селекционеров. С каждым годом растет число обращающихся к услугам племенного центра. Не стоит на месте работа его специалистов-ученых. Для повышения знаний и обмена опытом они выезжают в страны дальнего и ближнего зарубежья с развитым сельским хозяйством – Францию, Турцию, Украину и Беларусь.

На постоянной основе в племцентре ведутся подготовка и повышение квалификации техников-осеменаторов из разных регионов республики. Главным результатом проводимой работы должно стать улучшение продуктивных качеств имеющегося в стране животноводческого поголовья. В конечном итоге – укрепление национальной продуктовой безопасности.