Статьи Ключевое звено правового развития Валентина ФИРОНОВА

Открывая обсуждение, председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Куаныш Султанов отметил, что регулирование в сфере религиозных отношений занимает важное место в государственной политике Казахстана. И связано это как с возрастанием роли религии в нашей жизни, так и с необходимостью сохранения межконфессионального мира и сог­ласия в многоконфессиональном казахстанском обществе, обеспечением безопасности граждан и государства.



О том, как право казахстанцев на свободу вероисповедания соб­людается на практике членам комиссии доложил вице-министр Министерства культуры и спорта РК Марат Азильханов.



В обсуждении повестки дня приняли участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, образования, науки и культуры, международных и неправительственных организаций, религиозных объединений, общественности и СМИ.



Особое внимание члены комиссии уделили вопросам обеспечения законности и соблюдения прав казахстанцев в сфере религиоз­ных отношений, сделав акцент на конституционных гарантиях, Законе РК "О религиозной деятельности и религиозных объединениях", Международном пакте о гражданских и политических правах, а также на Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.



Признавая принцип невмешательства во внутренние дела религиозных объединений и право на религиозную автономию, государство оставляет за собой право реагировать на деятельность верующих и религиозных объединений в случае нарушения ими законодательства Казахстана и причинения ущерба законным интересам граждан, организаций и государства. Однако такое реагирование, подчеркивалось на совещании, возможно только на основе закона и соблюдения всех необходимых правовых процедур.



За нарушение законодательства только в прошлом году возбуждено 282 административных дела, наказаны 199 человек. В первом полугодии нынешнего года возбуждено 92 административных дела, 71 человек оштрафован. Основные правонарушения – участие в религиозной деятельности незарегистрированных объединений, распространение религиозной литературы вне установленных мест, незаконная миссионерская деятельность.



Как свидетельствуют социо­логические исследования, около 90% опрошенных казахстанцев оценивают религиозную ситуацию в нашей стране как благополучную. Политику государства в сфере межрелигиозных отношений поддерживают 86% граждан. Это наглядное подтверждение эффективности принимаемых государством мер в сфере религии.



Для повышения религиозной грамотности населения и контрпропаганды радикальных идей создан культурно-просветительский интернет-ресурс: е-islam. Эффективно в соцсетях работают и блоггерские группы. Постоянно ведется мониторинг интернет-пространства по выявлению сайтов с противоправным контекстом. С начала года в правоохранительные органы направлены материалы в отношении 177 ресурсов с деструктивным содержанием, из них 54 по решениям судов запрещены к распространению на территории РК.



Свою лепту в религиозное просвещение вносят и 28 НПО, занимающиеся оказанием помощи и реабилитацией тех, кто пострадал от деструктивной религиозной деятельности. Выступающие подчеркивали, что реализация права человека на свободу вероисповедания – одно из ключевых звеньев демократического и правового развития нашей страны.



На заседании также заслушана информация о результатах визита делегации Комиссии по правам человека при Президенте РК в США. Куаныш Султанов отметил, что институты ООН, государственные органы и НПО Соединенных Штатов дали позитивную оценку деятельности Комиссии по правам человека и ее правозащитным проектам. Рекомендации комиссии, принятые на заседании, будут направлены для ознакомления Главе государства, в Парламент и Правительство РК.