​Ключевой экономический партнер в ЕС

В ходе переговоров были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, сельскохозяйственной, транспортной и космической сферах. Стороны также обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня.

Президент подчеркнул, что Нидерланды являются важным партнером нашей страны.

– Мы с Вами встречаемся в четвертый раз. Мой визит в вашу страну в прошлом году был плодотворным, и я высоко оцениваю его итоги. В свою очередь в 2010 году Вы приняли участие в Саммите ОБСЕ, прошедшем в Астане. Королевство Нидерландов занимает первое место в ЕС по объему инвестиций в нашу страну и является одним из важнейших торговых партнеров Казахстана. Мы воспринимаем Ваш визит как желание поднять на качественно новый уровень двусторонние отношения. Еще одним важным знаком является то, что Вы прибыли в сопровождении представителей деловых кругов Нидерландов, – сказал Глава государства.

В свою очередь М. Рютте отметил широкие возможности для сотрудничества, особенно с учетом реализуемого Казахстаном Плана нации «100 конкретных шагов», направленного прежде всего на диверсификацию экономики.

Кроме того, Премьер-министр Нидерландов обратил внимание, что состоявшееся в ноябре торжественное открытие площади «Астана» в городе Роттердаме является ярким свидетельством укрепления дружественных отношений между нашими странами, сообщила пресс-служба Президента.

