​Ключевой элемент

Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся организации государственного-частного партнерства, внедрения «дорожной карты» развития ГЧП, процедур планирования и реализации соответствующих проектов во всех отраслях экономики.

М. Кусаинов отметил, что закон разработан в рамках реализации четвертого шага Плана нации «100 конкретных шагов». Его цель – формирование и усиление долгосрочного сотрудничества между государством и частным сектором за счет объединения ресурсов для повышения уровня доступности и качества общественных благ и услуг. Так, индикатор по реализации не менее пяти проектов ГЧП в год в рамках антикризисного плана Правительства включен в программы развития территорий.

– В нынешних условиях ГЧП становится важным инструментом реализации социально значимых проектов путем долгосрочного сотрудничества Правительства, регионов и бизнеса на взаимовыгодных условиях, – отметил первый вице-министр нацэкономики. – Закон открывает новую веху в отношениях между государством и бизнесом, расширяет потенциал использования ГЧП во всех сферах и отраслях.

Стоит отметить, что в новом законе о ГЧП сохранен весь арсенал мер господдержки проектов, включая компенсации инвестиционных и операционных затрат, плату за доступность и госгарантии. Не менее важно, что с его принятием предполагается участие частного сектора в процедурах планирования. Внедряется механизм конкурентного диалога, когда государство информирует о планируемом проекте ГЧП, а все заинтересованные лица могут участвовать в обсуждении и разработке концепции, конкурсной документации и проекта договора.