​Ключевой фактор

Председатель Комитета по меж­дународным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Дарига Назарбаева встретилась с председателем Комитета по обороне Государственной Думы Владимиром Шамановым и заместителем председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Константином Затулиным.

Дарига Назарбаева подчеркнула, что межпарламентские связи являются одним из ключевых факторов в укреплении добрососедских отношений между Казахстаном и Россией. Сенатор высказалась за дальнейшее укрепление межпарламентского взаимодействия.

Владимир Шаманов подчеркнул важный вклад Президента Казах­стана Нурсултана Назарбаева в урегулирование сирийского кризиса. Достигнутый прогресс в рамках астанинского формата доказал свою состоятельность и эффективность.

– Астана стала одним из мировых центров разрешения международных кризисов, – отметил он.

Сенатор в свою очередь отметила особую роль России в стабилизации ситуации в Сирии, подрыве военного и финансового потенциала ДАИШ, а также других террористических группировок.

– Казахстан и далее готов оказывать содействие мирному урегулированию сирийского конфликта, в том числе создавать необходимые условия для межсирийских переговоров в Астане, – сказала Дарига Назарбаева.

Российские депутаты проинформировали Даригу Назарбаеву о ходе законотворческой деятельности Госдумы, а также о работе по укреплению приграничного сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены и другие актуальные вопросы.